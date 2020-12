Varsovia y Budapest han relajado el pulso que mantenían con el resto de las capitales desde hace tres semanas, ante su rechazo frontal a relacionar el respecto al Estado de Derecho al acceso al paquete presupuestario. Una actitud que ha mantenido secuestrado el fondo anticrisis durante el último mes y que hoy cesa después de que el Consejo Europeo haya aprobado un texto propuesto por la presidencia alemana, donde ofrece ciertas concesiones a los Estados díscolos a cambio de que levanten el veto y aprobar al fin el paquete presupuestario acordado en julio.

Mateusz Morawiecki, primer ministro polaco, y Víctor Orbán, primer ministro húngaro, han hecho el canje a cambio de una declaración interpretativa que ajuste el ámbito del mecanismo del Estado de Derecho. Esto implica que la maquinaria vuelve a ponerse en marcha para hacer efectivo el presupuesto comunitario de 1,074 billones de euros para los próximos siete años y los 750.000 millones euros para el fondo anticrisis, dirigido a paliar los estragos de la pandemia.

A pesar de que el mecanismo no sea tan ambicioso con en origen, sí será la primera vez que se establezca una condicionalidad para la recepción de ayudas basada en el respeto al Estado de Derecho. Este instrumento servirá para controlar posibles conductas autoritarias dentro de la UE, aunque Bruselas estará atada de pies y manos y no podrá sancionar económicamente a ningún país hasta que el Tribunal de la UE determine si puede ligarse el mecanismo a los fondos o no. El texto acordado recoge que, "en el caso de que se interpusiera un recurso de anulación en relación con el Reglamento, las orientaciones se ultimarán tras la sentencia del Tribunal de Justicia para incorporar los elementos pertinentes derivados de dicha sentencia". "Hasta que se finalicen dichas directrices, la Comisión no propondrá medidas con arreglo al Reglamento", concluye el párrafo.

Además, según el texto propuesto por la presidencia alemana, "la aplicación del mecanismo de condicionalidad debe de ser objetivo, justo, imparcial y basado en hechos, asegurando que el proceso sea no discriminatorio y garantice un trato justo entre los Estados Miembros". Así, defiende que las medidas del mecanismo "deberán de ser proporcionales al impacto de las infracciones del Estado de Derecho" y que "la mera constatación de que se ha producido una infracción del Estado de Derecho no basta para activar el mecanismo".