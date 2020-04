La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado a los grupos parlamentarios de la oposición que la manifestación del 8M fue "el mayor 'infectódromo' de España", con 120.000 personas, ha señalado en el pleno monográfico de la Asamblea madrileña, aunque no ha aportado ningún dato que corrobore tal afirmación.

La dirigente del PP ha respondido de ese modo al portavoz de Podemos, Tito Morano. "La última vez que nos vimos en este Pleno ustedes me estaban aquí mandando violetitas y flores moradas, para decirme que era yo muy mala mujer porque no iba a la manifestación", le ha espetado. Ayuso se desmarcó, al igual que Cayetana Álvarez de Toledo, de la dirección de su partido y no acudió a la manifestación, a diferencia de otras dirigentes como la vicesecretaria Cuca Gamarra, que fue quien impulsó la participación del PP en el acto.

Ayuso ha añadido que en el siguiente pleno en el que se reunieron todos los grupos, el pasado 25 de abril, ya estaban "todos con las mascarillas". "Pero qué vamos a hacer la más mínima reflexión... es mejor culpar a los recortes del PP siempre de lo mismo. Doce hospitales y 100 centros de salud que le recordaré siempre", ha defendido la política madrileña.

Casado ya dijo que el pico de contagios se debía a la manifestación

En una comparecencia el pasado 20 de marzo, el líder del PP, Pablo Casado, sostuvo que el pico de contagios en aquellos días procedía de las marchas del 8-M y criticaba al Gobierno por "alentarlas". Sin embargo, al igual que Ayuso, no presentaba datos que lo avalaran. "Desgraciadamente, estas cifras coinciden con el pico de las concentraciones multitudinarias que tuvieron lugar hace casi dos semanas, fue irresponsable alentar a manifestarse", dijo.

El portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid, Eduardo Raboso, también acusó al Gobierno presidido por Sanchez de "jalear" que la gente acudiera el pasado 8 de marzo a unas manifestaciones "que convertían este país en una verdadera fiesta del virus, en una bomba epidemiológica que ha generado una hecatombe", afirmó.

"No ha habido una crisis de residencias, ha habido una crisis de todo"

Son 5.811 las personas fallecidas en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid que dieron positivo en el test del coronavirus o con sospecha de tenerlo por síntomas compatibles en los 710 centros residenciales. Así lo indican los datos recabados por la Consejería de Políticas Sociales, dirigida por Alberto Reyero, remitidos al Ministerio de Sanidad. Se trata de 123 fallecidos más por covid-19 y 41 por otras razones respecto al viernes. Estas muertes se contabilizan desde el pasado 8 de marzo hasta este miércoles 29 de abril.

"Este virus es altamente letal con las personas mayores y que tienen patologías previas", ha justificado la presidenta madrileña. "No ha habido una crisis de residencias, ha habido una crisis en general de todo, también de las residencias", ha proseguido. En esa línea, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha reclamado este miércoles a Ayuso que cese a Reyero. "Lo que no entendemos es por qué no ha cesado al consejero. Debe cesar inmediatamente al señor Reyero", ha expuesto.

Ayuso apartó al consejero de Ciudadanos de la gestión de las residencias, que pasó a ser competencia de la Consejería de Sanidad, dirigida por el PP. "Lo siento, señor Reyero, le aprecio. Y por eso, si no le cesa la señora Díaz Ayuso, le animo a que dimita. Hay más honra en la aceptación de los errores, y en la renuncia, que en la obcecación de seguir a cualquier precio", ha manifestado Monasterio.