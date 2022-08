Ayuso insiste en su batalla contra el decreto de ahorro energético: "Es una política de censura"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en su batalla de desgaste al Gobierno central y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de imponer "una política de censura energética" sin consenso, y ha tildado de "insensato" que Madrid "sea la capital europea que antes apaga sus escaparates", todo a raíz del decreto de ahorro energético que entró en vigor la pasada semana y que ya anunció que recurriría ante el tribunal constitucional.

Así lo ha manifestado este lunes tras la entrega de las Palomas de Bronce-Bomberos de Madrid por la festividad de la Virgen de la Paloma, patrona del Cuerpo, en un acto presidido por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

"Lejos de las recomendaciones que ha pedido la Unión Europea (UE) para el ahorro energético, el Gobierno de España ha emprendido una política de censura energética. Este decreto retrata al Gobierno como autoritario, arbitrario y chapucero", ha dicho la presidenta.

"Nos parece insensato que seamos la capital de Europa que antes apaga sus escaparates"

A su juicio, "no hace falta imponer de esta manera, para que todo el mundo lo sepa, lo que se tiene que hacer en los momentos difíciles. Apelamos al consenso y al diálogo y eso es lo que aquí no ha ocurrido. Madrid no se va a apagar por decreto, se va a apagar porque Sánchez así lo impone, de manera autoritaria y sin consenso".

"No comprendemos cómo en mitad de la campaña turística de verano se puedan tomar decisiones por decreto que afectan a tantos locales privados, siempre se les está cambiando las reglas del juego a los mismos", ha añadido Díaz Ayuso.

"Nos parece insensato que seamos la capital de Europa que antes apaga sus escaparates, a manos de un decreto que atenta directamente contra la libertad de horarios comerciales de la Comunidad de Madrid, afectando especialmente al turismo y al comercio", ha dicho la presidenta madrileña sobre la Ley autonómica de liberalización del horario comercial vigente en la región.

"Vamos a ir al Tribunal Constitucional a recurrir este decreto con todas las herramientas que proporciona el Estado de Derecho para demostrar que no se ha actuado correctamente y conforme a la ley", ha apostillado.