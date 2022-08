Ayuso presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el plan de ahorro energético del Gobierno

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el plan de ahorro energético, debido a la "cerrazón" del Gobierno y su "no rectificación". Según ha anunciado la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, la medida está "poniendo en cuestión" las competencias "propias" de la región.

"Acabamos de concluir la reunión con las ministras y no hay rectificación por parte del Gobierno. Mantienen la imposición de las medidas al comercio, al supermercado, al teatro o al cine, por citar algunos de los sectores más afectados", ha explicado Martín tras la Conferencia sectorial de Energía, Industria y Comercio para abordar el real decreto ley.



El PP ha apuntado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la necesidad de una conferencia de presidentes autonómicos que abra un "diálogo real" con las comunidades para discutir el plan de ahorro energético, que los populares han exigido que retire por "improvisado", "incongruente" y "unilateral".

"Si le queda algo de dignidad política, debería suspender sus vacaciones, reincorporarse de forma inmediata y convocar esa conferencia de presidentes", ha dicho el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, en una rueda de prensa tras la reunión de este lunes de las ministras de Transición Energética e Industria con los consejeros autonómicos del ramo.

Las ministras de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Teresa Ribera) e Industria, Comercio y Turismo (Reyes Maroto) han mantenido una reunión telemática con los responsables autonómicos y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para "despejar dudas" sobre el alcance y la aplicación de medidas del plan de ahorro que entra en vigor este miércoles.



Ribera ha afirmado en rueda de prensa que el Gobierno no retirará el real decreto. A lo que Martín ha respondido con la solicitud de "una reunión urgente de la Conferencia de Presidentes, la convocatoria a los sectores afectados y la retirada del real decreto", porque, "a diferencia de lo que propone la Unión Europea, impone obligaciones al sector privado".

"Ante la cerrazón del Gobierno, su no rectificación, desde la Comunidad de Madrid vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque lo que se está poniendo en cuestión son competencias propias de la Comunidad de Madrid, en concreto, las ligadas al comercio", subraya la consejera del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Según la responsable de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, las propuestas de Madrid "son claras": "Trabajar para disminuir el recibo de la luz; pagamos la factura más cara de la historia y eso atenta contra el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas".

Y además, el Gobierno regional ha presentado "iniciativas para seguir avanzando en la transición energética, para tener un mapa más diversificado y para poder ofrecer respuestas concretas a los ciudadanos y a los sectores principales de nuestra economía", añadía Martín.

El PP exige "diálogo real" con las comunidades

Tellado, por su parte ha acusado al Gobierno de haber elaborado el real decreto ley con un "plan de improvisación energética" y dando la espalda a las comunidades, municipios y agentes sociales y económicos. Según ha subrayado, el plan no mide el impacto en cada territorio ni en los sectores que afecta.



Por ello, ha insistido en reunir a los gobiernos autonómicos y escuchar sus propuestas: "Eso es diálogo, lo demás es teatro", ha denunciado Tellado, cuyo partido considera que las comunidades están en su pleno derecho a recurrir ante el Tribunal Constitucional el real decreto ley si consideran que invade sus competencias, como está estudiando la Junta de Castilla y León.

Según ha afirmado Tellado, las comunidades no saben cómo aplicar las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, porque la normativa no ha sido desarrollada y "no hay un reglamento ni un anexo ni un simple listado de a quién afecta".

"Es necesario que se tomen medidas, por supuesto que sí, pero las medidas adecuadas y correctas sin improvisaciones ni ocurrencias y analizar su impacto" con el objetivo de bajar el precio de la electricidad, ha recalcado.

El vicesecretario ha recordado el elevado precio de la luz y ha acusado a Sánchez de gobernar exclusivamente "a golpe de decreto" y no haya propuesto "absolutamente nada", ya que "no se trata de imponer, sino de incentivar".



"Lamentablemente tenemos un presidente que sobrevuela la realidad desde su Falcon, un presidente a 5.000 pies de altura, cuando lo que España necesita es un presidente que pise la calle, que escuche a la gente", ha comentado.