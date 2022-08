El PP estudia llevar las medidas de ahorro energético al Constitucional

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Marta González, ha advertido que las medidas de ahorro energético anunciadas por el Gobierno pretenden que "las ciudades, los comercios y las calles estén apagadas casi de manera completa", lo que puede tener "consecuencias muy negativas para la seguridad de las mujeres". Además, ha añadido que las propuestas del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en esta materia eran "bastante más ambiciosas".

Según la portavoz adjunta, esta situación preocupa "extraordinariamente" a los populares, que demandan consenso antes de ponerlas en marcha, porque sostiene que con este decreto "parece que se vuelve a repetir el mismo modelo que en época de pandemia, y el Gobierno central decide sin consultar prácticamente a nadie, y las comunidades autónomas tienen que pechar con lo que el Gobierno decida". Además, ha añadido que son varias las comunidades autónomas que han mostrado su rechazo a estas medidas.

"No es solo la Comunidad de Madrid la que manifiesta su rechazo a las medidas del decreto sino que por ejemplo el Gobierno del País Vasco, donde no gobierna el PP, ha manifestado su rechazo a parte de esas medidas y ha manifestado que las va a incumplir", ha declarado González.



Ha recordado que Feijóo había presentado unas medidas de ahorro energético "bastante más ambiciosas" que las del Gobierno, entre las que incluía revisar la política en materia nuclear, ya que ahora existe "un momento de bonanza con los fondos europeos". Otro problema que ve la portavoz adjunta son "las noticias contradictorias" que da el Gobierno, ya que "da la sensación de que está continuamente poniendo parches y cambiando de opinión cada 24 horas" y además "no tiene el detalle de consensuar las medidas" con el resto de partidos.

Estudiarán si llevarlo al Constitucional

Después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declarase que no iba a cumplir las medidas y amenazase con llevarlo al Tribunal Constitucional, González ha indicado que el partido va a "ver qué pasa al final con el real decreto" y lo va a "analizar en toda su extensión porque no ha habido todavía el tiempo suficiente".

Sobre la libertad que dará el PP a cada Comunidad Autónoma para cumplir o no con el decreto, ha destacado que hay voces que creen que el texto es "dudoso desde el punto de vista de la constitucionalidad", dado que no está claro quién decide su aplicación, las comunidades o el Gobierno. "No ha habido todavía un análisis en profundidad por parte del PP y será lo que haremos en los próximos días", ha aseverado.



El PP se posiciona con Ayuso, aunque el Ayuntamiento asume el cumplimiento

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que comprende "el enfado y la decepción" de Isabel Díaz Ayuso y otros presidentes y alcaldes por la "imposición" de un plan energético que se ha aprobado "sin ningún tipo de consenso". Sobre las palabras de Díaz Ayuso, ha respondido: "Lo que me parece mal es que el Gobierno lo imponga", porque "el diálogo" es la palabra que "más hay que utilizar" en una democracia, ha añadido.



Bendodo ha asegurado que en política "es tan importante las formas como el fondo", el dirigente popular ha añadido que, en este caso, el Gobierno "siempre está perdiendo las formas", porque "lo que era una recomendación ahora es una imposición por decreto".

"Vamos a hablar, planteemos lo que quiere hacer, no que lo leamos en los periódicos", ha comentado Bendodo, antes de preguntarse "qué trabajo le cuesta" al Gobierno "explicar lo que quiere hacer" porque, según ha dicho, lo van a entender, pero lo "de la imposición por la imposición" les cuesta mucho aceptarlo.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha asumido que cumplirá con las medidas anunciadas por el Gobierno, pero las ha calificado, al igual que Bendodo, de "frivolidad". La delegada de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, ha contestado que "las leyes que se dictan son de aplicación", aunque encuentra el decreto "frívolo" y que adolece de "diálogo".

"La ejecución es de la Comunidad. ¿Tiene medios? No lo sé. Las cosas no se pueden improvisar", ha cuestionado Hidalgo al Gobierno, a lo que añade que lo primero que harán con el decreto será "estudiarlo con profundidad".

Alfonso Rueda califica las medidas de "pura propaganda"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha calificado este miércoles de "pura propaganda" las medidas establecidas por el Gobierno, aunque ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "siempre cumple la ley", por lo que sí aplicará dichas iniciativas.



Rueda considera que hay medidas "mucho más importantes y eficientes" para ahorrar energía, como una transición energética que no hubiese obligado a cerrar industrias "fundamentales" para Galicia y que daban "muchos puestos de trabajo". "Esto hubiera permitido, aunque el Gobierno todavía está a tiempo pero de eso no le interesa hablar, conseguir que la energía tuviese un precio asequible sobre todo para las familias", ha reivindicado el gallego tras criticar la "incontenible" subida del precio de la luz.