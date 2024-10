Ayuso se instala en su liderazgo distintivo dentro del PP y socava el de Feijóo

Isabel Díaz Ayuso ha terminado de acomodarse en su independencia dentro del Partido Popular. La decisión de no acudir a la reunión bilateral con Pedro Sánchez en Moncloa es un punto de inflexión en tanto que contradice por primera vez la posición institucional de su partido, pero también porque deja una imagen nítida: Génova y el resto de barones discurren por un camino y ella, por otro.

Los populares hace tiempo que han asumido su rol dentro de la formación, algunos incluso creen que les beneficia cierto juego de papeles, pero no esconden que las reiteradas desautorizaciones a Alberto Núñez Feijóo socavan su liderazgo "porque sirve de munición para el Gobierno", trasladan fuentes del PP.



Desde que Feijóo voló por los aires la primera negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial en octubre de 2022 tras las presiones de Ayuso, la influencia del ala dura del partido ha marcado su liderazgo político. Habían pasado apenas cuatro meses de su ascenso a la dirección nacional del PP, por lo que se puede decir que lleva arrastrando esta losa durante casi todo su mandato.



En un ejercicio de equilibrismo constante para cerrar las costuras del partido cada vez que Ayuso las abre, su entorno siempre ha negado resistencias internas y defendido que la relación personal y política con la presidenta de la Comunidad de Madrid es muy buena —incluso mejor que con otros barones—. También Sol ha presumido siempre de la sintonía con Génova.



La imagen que se esfuerza por trasladar la cúpula de Feijóo es la de una unidad absoluta en sus filas, pero este martes Ayuso ha alzado la voz para asumir que no es así. "En todos estos años he tomado muchas veces decisiones en solitario y me he visto en situaciones muy difíciles, a veces a contracorriente, porque pensaba que era lo mejor y es lo que pasa en este caso", aseguró en una entrevista en la Cadena COPE.

El equipo de comunicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha aclarado a este medio a qué situaciones se refiere. Preguntado al respecto, el portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Miguel Tellado, también ha esquivado el asunto.

Un PP incómodo con la situación

Los populares se agarran al enquistado choque de acusaciones entre Sánchez y Ayuso para manifestar su "compresión" y "respaldo" al plantón, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid va mucho más allá. "Yo no quiero ser parte de esa foto de la normalidad. No puedo. No pienso en mí. Yo no estoy haciendo lo que a mí me viene bien, yo estoy haciendo lo que considero que es conveniente y es no seguir pasando por alto lo que está pasando en España, que es gravísimo. Y tampoco tiene algo que ver con algo personal, que también lo he escuchado", señaló tajante en la misma entrevista.



Fuentes del PP reconocen que esto interpela al partido en su conjunto, pero no quieren ahondar en el asunto. "Hay que hablar de la situación de Sánchez, no de nosotros", zanjan. "Entiendo que cuando no hay noticias hay que inventarlas", le espetó Feijóo a los periodistas a su salida de un acto en Madrid.



Un día después y forzado por la presencia de los medios de comunicación, el presidente del PP verbalizó su respaldo a Ayuso: "¿Cómo no voy a respaldarla?". Hace un mes él mismo calificó de "error" no acudir al encuentro con el presidente del Gobierno y dijo creer que la presidenta madrileña iría a La Moncloa porque "sabe muy bien que su responsabilidad es defender los intereses de los madrileños y practicar una política de Estado".

Ayuso ha ignorado esta directriz velada de su presidente nacional en medio de la polémica por su asistencia al encuentro y ha cumplido con su amenaza de no verse con Sánchez, erigiéndose también en una líder independiente del orden institucional de su partido. Feijóo ha reconducido su postura para no contradecirla y amplificar el ruido interno, el mayor de sus temores.



Todas las desautorizaciones a Feijóo

Es la tónica de la convivencia dentro del PP, porque las desautorizaciones de Ayuso han sido constantes. Su rechazo manifiesto a renovar el CGPJ con el PSOE cuando el PP estaba a punto de cerrar la negociación fue el primero y más evidente de todos, pero a raíz de ahí se fueron sucediendo.

Cuando Feijóo se posicionó en contra de la nueva ley del aborto (en septiembre de 2022) que permite la interrupción voluntaria del embarazo a mujeres de 16 y 17 años sin consentimiento paterno, Ayuso salió a decir que ella estaba a favor, desbaratando el mensaje del PP en un tema ideológicamente complicado para ellos; y cuando recientemente Feijóo se abrió a una jornada laboral de cuatro días, aunque con más horas de trabajo por día, Ayuso se manifestó en contra.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también remó en dirección contraria a Génova cuando pidió ilegalizar a EH Bildu o cuando condecoró a Javier Milei, presidente de Argentina, torpedeando la estrategia de Feijóo. También fue la primera en alzar la voz en contra de incluir a Junts en la ronda de contactos para la investidura fallida del líder del PP, que acabó cediendo.

Es la gran antagonista de Sánchez, la que más espacio electoral le come a Vox y también la que más desgasta la imagen de partido perfectamente alineado que se esfuerza en proyectar Feijóo.