Feijóo: "¿Cómo no voy a respaldar a Ayuso?"

Un día después Alberto Núñez Feijóo ha roto su silencio sobre el plante de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez. Una decisión que él mismo dijo que sería un "error" hace un mes y que ahora se ve obligado a justificar para no abrir una grieta interna. "¿Cómo no voy a respaldar a Ayuso?", ha asegurado este martes el presidente nacional del PP.

Feijóo ha participado en la III edición del Foro Metafuturo, organizado por Atresmedia, y a su salida del acto ha asegurado que "todo está explicado y toda la gente lo ha entendido". "No podemos explicarlo mejor", remachó el líder del PP ante una nube de periodistas y tras varios intentos de esquivar las preguntas.

La decisión de Ayuso de no acudir a la reunión convocada por el presidente del Gobierno este viernes en el Palacio de la Moncloa ha removido al PP. La baronesa es la única presidenta autonómica del partido conservador que no acudirá al encuentro con Sánchez y ha hecho caso omiso tanto a la posición del presidente nacional como a la del resto de barones, que dejaron claro que era una "obligación institucional" acudir.

"Yo no quiero ser parte de esa foto de la normalidad. No puedo. No pienso en mí. Yo no estoy haciendo lo que a mí me viene bien, yo estoy haciendo lo que considero que es conveniente", ha asegurado Ayuso este martes durante una entrevista en la Cadena COPE.

Además, la presidenta madrileña ha lanzado un mensaje claro los suyos: "Estoy convencida de que lo que hago, por lo menos para mí, me parece que es lo correcto. En todos estos años he tomado muchas veces decisiones en solitario y me he visto en situaciones muy difíciles, a veces a contracorriente, porque pensaba que era lo mejor y es lo que pasa en este caso".