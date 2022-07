Ayuso: "Antes el Orgullo se celebraba ese día, ahora estamos un mes aguantándolo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este miércoles a Es la Mañana de Federico para ser entrevistada por Federico Jiménez Losantos y hablar, entre otras cosas, de las fiestas del Orgullo.

Ayuso ha criticado la duración de la celebración del Orgullo. Antes, explica, "el Orgullo o el 8M se celebraba ese día, se hablaba de él el día anterior. Luego ya pasó a ser una semana y ahora ya estamos un mes aguantándolo". Además, ha responsabilizado a los medios de comunicación de darle una mayor cobertura de la que se merece. "Cada dos veces al año ya tenemos un secuestro mediático de un mes".

Ayuso, pese a estas declaraciones, ha sacado pecho por su partido, que "resiste", dice, la presencia de estas reivindicaciones en la región donde los populares gobiernan "desde hace más de dos décadas", catalogando a Madrid como la comunidad " donde más se ha respirado siempre este ambiente plural que nos enriquece como madrileños".

La dirigente conservadora, que gobierna gracias al apoyo de la extrema derecha, ha acusado a la izquierda de "secuestrar" este día, dejando claro que a ella nadie le "va a imponer, ni ir, ni dejar de ir, a una manifestación".

Almeida boicotea el Orgullo

Las palabras de Ayuso se producen justo al término de una edición que ha sufrido las trabas del Ayuntamiento de Madrid.

El pasado 5 de julio la Organización del Orgullo de Madrid (MADO) cargó contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por no querer eliminar los límites que había establecido únicamente para la celebración del evento. Desde 2008, la celebración del Orgullo obtiene autorizaciones para superar el límite sonoro con motivo del Orgullo en días puntuales. Solo durante el mandato de Manuela Carmena el Orgullo tuvo una exención sonora.

Otra de las polémicas surgió a raíz de la negativa por parte de Almeida de poner la bandera arcoiris en la fachada del Orgullo. En su primer mandato (2019), el alcalde decidió ponerla junto al resto de banderas que representan al resto. Sin embargo, en los últimos años, la bandera ha desaparecido del edificio.

En 2020 fue bajo el pretexto de la pandemia y con lo que no se pudo organizar ningún acto para este evento. En 2021, ante la continuación de la batalla contra la covid, se organizó el Orgullo en una versión sumamente reducida. Sin embargo, la bandera LGTB tampoco apareció en la fachada.

A esto se le suma, entre muchos otros factores, la no utilización de la Plaza del Rey de Madrid, situada en el barrio de Chueca, y lugar icónico para las personas del colectivo. Martínez-Almeida se defendió bajo las recomendaciones de las fuerzas de seguridad del estado y de la SUMA y por la que los actos se trasladarían a otros lugares de la capital.

Telemadrid para los toros

El Partido Popular no solamente ha dejado claro que vira hacia la no celebración de esta reivindicación o fiesta, si no que además se ha decantado por ralentizar, desorganizar y desmediatizar este suceso.

Telemadrid, la televisión pública madrileña, decidió el pasado 8 de julio que no se emitiría el Orgullo ni sus manifestaciones en directo y que, estos eventos, serían sustituidos por corridas de toros. Radio Televisión Madrid (RTVM) está ligada al Partido Popular y a Vox desde que, por votación en la Asamblea de Madrid, se decidió que en la dirección de RTVM dejaría de estar Juan Pablo López, que consiguió generar unos límites de audiencia nunca vistos hasta el momento, para colocar a un director que marcase una línea editorial marcada por el gobierno PP-Vox.

El Partido Popular ha defendido que todas estas medidas son cautelares y que no ha boicoteado este Orgullo 2022. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso ha querido remarcar que está "resistiendo" ante el largo mes del Orgullo.