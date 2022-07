El Orgullo de Madrid carga contra Almeida por "comprometer" su viabilidad

La organización del Orgullo de Madrid (MADO) ha cargado contra el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida por no suprimir los límites sonoros establecidos durante el evento, lo que "compromete seriamente la viabilidad y la celebración" del festejo "con todas las garantías de seguridad". El Ayuntamiento de Madrid ha decidido ampliar los límites sonoros, pero no aplicará una exención en toda regla, como había acordado previamente el Pleno municipal en una proposición no vinculante.



"Las consecuencias y perjuicios sociales, de imagen de la ciudad y económicos de no poderse celebrar MADO con todas las garantías necesarias será responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid que ha desoído nuestras solicitudes, la voluntad de miles de electores reflejada en los acuerdos del Pleno municipal del pasado 28 de Junio así como nuestras reiteradas peticiones de reunirnos para estudiar la situación y buscar soluciones", subraya la organización en un comunicado.



Los actos exteriores que utilicen equipos de amplificación sonora están regulados en el artículo 19 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT), que establece que el Consistorio "podrá autorizar, por razones de interés general o de especial significación ciudadana o con motivo de la organización" de distintos actos, la "modificación" o "suspensión" temporal de los niveles máximos de emisión sonora detallados en su artículo 15.



Desde 2008, el Ayuntamiento comenzó a conceder autorizaciones que permitían superar estos niveles de ruido con motivo del Orgullo, por lo que este año se modificarán de la misma forma y conforme a aquello que permite la regla, según explicaron desde el Gobierno municipal.

La exención sonora integral solo tuvo lugar en los años de mandato de Ahora Madrid, con Manuela Carmena como alcaldesa. Desde MADO recuerdan que las fiestas del Orgullo fueron declaradas de interés general en 2016, y que luego recibió sucesivas exenciones a los niveles máximos de ruido "por razones sociales, económicas y de especial proyección para la ciudad".

Por ello, se reivindican como "una fiesta de la diversidad, el respeto y la inclusividad, que ha supuesto un altavoz para la consecución de avances legislativos y va a suponer un dique de contención a los discursos de odio y los delitos de odio que se han incrementado en nuestro país un 40 % desde 2020".