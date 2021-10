Batet y Díaz abroncan a Olona después de que llamara "delincuente" al diputado de Podemos Alberto Rodríguez

La diputada de Vox Macarena Olona ha sido abroncada este miércoles por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y por la vicepresidenta segunda de Trabajo, Yolanda Díaz, tras llamar "delincuente" al diputado de Podemos Alberto Rodríguez.

La parlamentaria de la ultraderecha había registrado una pregunta para Díaz en la que cuestionaba el cumplimiento de sus obligaciones como ministra, pero ha aprovechado su intervención para cargar contra el parlamentario y ex secretario de Organización de Podemos, tras la condena del Tribunal Supremo por agresión a un policía en el año 2014 (una condena que el diputado ya ha anunciado que recurrirá al propio Supremo y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

"¿Dónde está el diputado delincuente de su partido? Usted ha decidido que se mantenga agarrado a su escaño, solo es valiente pateando a policías rodeado de sus hordas terroristas ¿Va a obligar a Vox a sacarle a golpe de recursos judiciales?", ha dicho la diputada de la ultraderecha.

En ese momento ha intervenido la presidenta del Congreso para pedirle a la parlamentaria que "se dirija con el debido respeto a los miembros de esta Cámara". "Le he dicho que entre usted y yo había un abismo. Su pregunta es "¿cumple sus obligaciones como ministra de trabajo?" Creo que usted y yo debemos cumplir con nuestras obligaciones y respetar a esta Cámara", le ha respondido Díaz.

La diputada de Vox se ha remitido entonces a la pregunta registrada y ha cargado contra la vicepresidenta segunda, contra los sindicatos, contra el Servicio Público de Empleo y contra el Gobierno: "Es evidente que no cumple sus obligaciones como ministra de Trabajo. Lidera el paro en la Unión Europea, sobornan a los jóvenes con el bono cultural, mantiene cerradas las oficinas del SEPE, y se encarga de cuidar a los sindicatos de los burdeles y las mariscadas, a quienes riegan con recursos públicos".

"Nunca me va a encontrar en un tono semejante al que usted emplea, porque respeto a mi país y a esta Cámara", ha respondido la vicepresidenta segunda, que le ha enumerado a Olona todas las iniciativas y las leyes aprobadas por su Ministerio, recordándole que Vox votó en contra de medidas como los ERTE o la derogación de los despidos por baja médica.

"Entiendo que pueda discutir, pero no que nos diga que no trabajamos; tengo muchos defectos, pero ese no. Debería reconocer a los trabajadores del SEPE y a los del Ministerio… Aporten algo a su país y dejen de hacer lo que ha vuelto a hacer hoy en esta Cámara", ha concluido Díaz.