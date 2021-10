Sánchez desmiente a Casado por sus palabras sobre la quiebra: "España no está en bancarrota"

Tres días después de que se publicara la entrevista de Pablo Casado en El Mundo, sus palabras siguen resonando. En su estrategia de sembrar dudas con la difusión de bulos y datos falsos sobre la acción del Gobierno, el líder del PP aseveró sin pruebas que España va directa a la quiebra y que está al borde de ser rescatada, unas declaraciones que el presidente del Ejecutivo se ha visto obligado a desmentir en sede parlamentaria.

"Un político debe medir sus intervenciones. Se puede hacer una oposición dura y contundente, pero no hacer declaraciones contrarias al interés de España. Como no rectifica, me veo obligado a corregirle públicamente. España no está en bancarrota", ha sostenido Sánchez en la sesión de control posterior a la celebración del 12 de octubre, un acto empañado por los insultos al presidente y que el líder del primer partido de la oposición ha defendido.

"Ayer escuchó lo que dice la calle de usted", ha apuntado Casado sobre los insultos que algunos asistentes al desfile militar profirieron este jueves contra el jefe del Ejecutivo. Por su parte, Sánchez ha respondido: "Siempre que gobierna la izquierda hay abucheos, hay insultos a los presidentes de izquierdas... Eso es como ustedes y la ultraderecha entienden la convivencia y el respeto al orden constitucional".

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha insistido en la línea catastrófica de Casado. Además, ha usado su turno de intervención para volver a recordar la propuesta de su partido de renovar los órganos constitucionales, al hilo de la intervención de su líder.

La pregunta concreta en cuestión de Gamarra ha sido si "están siendo eficaces las medidas económicas de apoyo a autónomos, pymes y grandes empresas". Para la portavoz popular, el Gobierno aprobó las medidas para la pandemia "mucho más tarde" que otros países. Según su relato, los "indicadores internacionales" muestran que "somos los últimos en llegar". Es más, ha afirmado que "las medidas aprobadas por su Gobierno suponen poner palos en la rueda de la economía real".

"Sus anuncios no valen", ha añadido. La portavoz del PP ha vuelto a referirse a la Ley de la Vivienda, a la que califican desde su partido como un "ataque a la propiedad privada" y una manera de generar "inseguridad jurídica", que provoca que "salte por los aires la inversión" en nuestro país.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha defendido de las críticas, al igual que Sánchez. "Si algo ha caracterizado la respuesta española a la pandemia ha sido la anticipación y la eficacia", ha respondido Calviño. La ministra ha sacado pecho de hasta diez tipos de medidas puestas en marcha desde el pasado año. "Vamos a salir de esta crisis de una manera diferente a la anterior porque queremos una salida justa", ha concluido.

Renovar el resto de órganos constitucionales

Por otro lado, Pablo Casado ha sellado una vez más el bloqueo que ejerce sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial al advertir que "no se moverá" de su propuesta de reforma del sistema de elección de los jueces. Si bien, más allá de esta institución, Casado ha instado a Sánchez a renovar el resto de órganos constitucionales cuyo mandato ha finalizado.

En su réplica, Pedro Sánchez ha asegurado que el PSOE tiene el compromiso de renovar los órganos constitucionales y ha admitido que para eso necesitan al PP, que "no quiere". "Le digo que no tenga usted una visión ventajista de la legalidad democrática. Cumpla con toda la legalidad democrática y con los compromisos de la Constitución", ha espetado a Casado.