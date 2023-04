¿Quién se beneficia del voto en blanco, voto nulo o la abstención?

En cada elección electoral, miles de ciudadanos acuden a las urnas para elegir sus preferencias políticas. No obstante, hay quienes optan por la vía del voto en blanco, el nulo o la abstención. De cara a las elecciones del 28 de mayo, vuelve a surgir la misma duda, ¿a quién beneficia cada una de estas decisiones?

El voto en blanco es aquel que no tiene una papeleta dentro del sobre electoral o la una papeleta que contiene el sobre no específica ninguna preferencia política. Este voto, según la ley electoral, es válido, razón por la que computa en el recuento final.

Y, ¿a quién beneficia más? Estas papeletas suelen premiar a los partidos mayoritarios. Debido a la Ley D'Hont, que marca un mínimo del 3% de los votos para tener representación, los votos en blanco se distribuyen proporcionalmente entre todas las candidaturas. A la postre, esto beneficia a las formaciones que cuentan con más apoyo.

Los votos en nulo, como su propio nombre indica, no valen para el recuento final, por lo que no beneficia a ningún partido. Esto se puede dar de muchas maneras, pero la Junta Electoral tiene la potestad última de determinar la nulidad de dicha papeleta. Normalmente, hablamos de votos con un carácter de protesta: desde alineaciones de equipos de fútbol, hasta introducir rodajas de chorizo para señalar la corrupción.

La abstención, por lo general, es lo que más preocupa a las formaciones políticas, principalmente al sector de la izquierda. Esto se da cuando una persona, que tiene su derecho a ejercer el voto, decide no acudir a las urnas.

Si bien es cierto que, a priori, la abstención no beneficia a nadie, normalmente el electorado progresista es más propenso a no votar. En algunos países no ir a votar está penalizado, cosa que no ocurre en España. Además, la democracia española tiene una media del 26% de absentismo, lo que marca una gran distancia de participación electoral respecto a otros países europeos.