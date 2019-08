Diversas entidades ciudadanas de Mallorca han organizado una protesta este miércoles 7 de agosto a las 19.30 horas contra la presencia de los reyes de España en la isla, aprovechando la recepción oficial, denominada besamanos, donde el rey saluda a las autoridades y representantes de las administraciones e instituciones en el Palacio de la Almudaina, Patrimonio Nacional, situado frente a la catedral-basílica de Santa María de Mallorca.

Este mismo día, Felipe VI y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunirán por segunda vez en el tradicional despacho de verano en el Palacio de Marivent para repasar los principales asuntos de la actualidad en un contexto de bloqueo político.

Este miércoles, las asociaciones convocantes (Anticapitalistas, Asociación de Memoria de Mallorca, Crida per Palma, CUP Palma, Jublilats per Mallorca, Música per la llibertat, Sindicat d'estudiants dels països catalans y Unitat Cívica per la República) critican la expropiación del edificio a la ciudadanía de Mallorca. El Palacio de Marivent fue cedido por los herederos del pintor Juan de Saridakis, quien mandó construir el palacio, para museo público a la Diputación Provincial en 1966. Sin embargo, la Diputación franquista regaló su uso a la familia real en 1973.

A modo de sátira, las organizaciones han creado unos folletos donde se exponen los requisitos de un supuesto concurso o sorteo para pasar las vacaciones a modo de intercambio de vivienda. "Ciudadanos de Palma podrán alojarse este agosto en La Zarzuela, como compensación por haber sido expoliados del palacio de Marivent", recoge el escrito.

Catel de la recepción paralela

Entre los requisitos para esta supuesta admisión al intercambio de vivienda destacan: "tener alguna documentación gráfica acreditativa de la fidelidad a la corona", o "el español como lengua habitual, aunque puede admitirse el uso del catalán siempre que sea en la intimidad".

Además el folleto estipula que el jurado que tomará la decisión final estará formado por el prior de la basílica del Valle de los Caídos, el excomisario Villarejo o la artista Belén Esteban entre otros.

Tradicionalmente, la familia real española se desplaza a las islas Baleares para disfrutar de su periodo vacacional. Se alojan en el Palacio de Marivent, situado a cinco kilómetros del centro de la ciudad. El pasado año los reyes, junto con Sofía de Grecia, presenciaron una masiva recepción cargada de gritos en el exterior del Palacio de la Almudaina donde había dos concentraciones.

Una de las concentraciones estuvo promovida por la Asamblea Soberanista de Mallorca a favor de "los presos y exiliados políticos" quienes coreaban cánticos como "Libertad, presos políticos". Al otro extremo y convocados por la Sociedad Cívica Balear gritaban: "Viva España, viva el rey" o "Soy mallorquín, no catalán".



Otras actividades relacionadas

Estas organizaciones realizaron el pasado jueves 1 de agosto una protesta frente al Palacio de Marivent reivindicando la libertad de los políticos catalanes presos. Este tipo de manifestaciones las solían hacer todos los jueves frente al Ayuntamiento de la capital, sin embargo, han querido aprovechar la presencia de los reyes para declarar sus protestas.

También han incluido en su listado de reivindicaciones el caso del rapero Valtònyc. El artista mallorquín está condenado a 3 años y 6 meses por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona por las letras de algunas de sus canciones como El rei Borbó que empieza: "El rey Borbón y sus movidas, no sé si cazaba elefantes o iba de putas".