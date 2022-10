Blackstone, Blackrock: ¿Quién echa de casa a los inquilinos de España?

Una breve introducción para nuestros seguidores de Latinoamérica o extranjeros que todavía no estamos familiarizados con ciertas prácticas del primerísimo mundo. Muchos alquilamos o llegamos a alquilar en algún momento de nuestra vida. Imagina que de un día para el otro te llega una notificación de que a partir del mes siguiente tienes que pagar 800 dólares, en lugar de 500 por la misma casa de 50 metros cuadrados en tu barrio periférico.

Unos 800 dólares, más la nueva fianza, más el impuesto... Quieres hablar con el propietario de la casa, a ver si podéis llegar a un acuerdo más justo para todos, pero no está, no lo localizas. Esto mismo que te pasa a ti, les pasa a todos tus vecinos que alquilan.

Resulta que el propietario de tu piso, el de tus vecinos, y el de los edificios de al lado es el mismo. Pero ni tan siquiera es un particular al que puedas llamar tu situación. La casa que alquilas, al igual que decenas de miles de casas que alquilan tus compatriotas, le pertenece a un fondo de inversión con sede en Manhattan, Nueva York. Habla, si puedes, con esos señores que inspiraron El lobo de Wall Street.

Blackstone tiene más de 30.000 propiedades en España

Se llama Blackstone, es un fondo de inversión estadounidense que tiene más de 30.000 propiedades en todo el territorio español. La mayoría se reparten entre Barcelona y Madrid. No solo posee viviendas, también tiene hoteles. Además, opera en Italia, Grecia y Portugal. Pero lo que a nosotros nos importa en última instancia son viviendas. ¿Cómo se hicieron con esa cantidad de casas? Fácil, esa fue la política económica para salir de la crisis de 2008 que se aplicó en EEUU y cuyos pasos siguió el Banco Central Europeo.



Básicamente, se aprobó la compra masiva de deuda pública y privada por parte de fondos de inversión. Empezaron a comprar acciones devaluadas de empresas, varias, miles de metros cuadrados de viviendas de los bancos en bancarrota, o, directamente deuda nacional, como en el caso argentino, por ejemplo. En España esos fondos, a través de una serie de sociedades anónimas, se hicieron con una gran parte del mercado de viviendas. Según datos del Banco de España, estos fondos controlan un patrimonio de unos 46.000 millones de euros.

Todo eso se amasó comprando viviendas baratas, incluso con inquilinos dentro. A los que les subieron el alquiler el triple de un día para el otro, ya que había que recuperar la inversión rápido. Y si no vas tú a la puerta, ya nos aseguraremos de que te saquen por la fuerza con todas tus cosas. Necesitamos recuperar la inversión y tú eres un estorbo. Según esos fondos de inversión, ellos lo que hacen es ajustar los precios al nivel del mercado. Claro, si controlo yo el mercado, si gran parte de la vivienda me pertenece a mí, los precios los condiciono yo.

Sin ir más lejos, Blackstone, State Street, Capital Group... Invierten también en fondos de pensiones privados, en bancos, empresas de telefonía móvil, energéticas, etcétera. No tienen límites, controles, no dependen de bancos centrales, no se someten a ninguna legislación. El fondo de inversión más grande a día de hoy es BlackRock, tiene activos por un valor de cinco billones de dólares, lo que representa dos veces el PIB de España.

BlackRock tiene activos por un valor de cinco billones de dólares

Artículos dedicados al dueño de este fondo, Larry Flink, no suelen tener otro titular que no sea Larry Flink, el dueño del mundo. Tal cual.

Y claro, siendo tan fuerte, podemos dar por hecho el lobby que ejercen para influir en gobiernos, políticos, condicionar procesos legislativos y demás. Si un gobierno les priva de sus privilegios, imagínate lo que pueden hacer con el mercado, si son ellos sus dueños.

Además, los ejecutivos de esas entidades pasan por una enorme puerta giratoria. Circulan entre grandes cargos públicos y privados sin obstáculo alguno. Los que crearon el fondo Blackstone en los años 80 eran ejecutivos del banco Lehman Brothers, cuya quiebra desencadenó la crisis económica de 2008. Uno de los fundadores, Roger Altman, luego salió del Blackstone para asesorar al Gobierno de Bill Clinton como Secretario de Tesoro de EE.UU.



Otro, el actual presidente de Blackstone, Stephen Shwartzmann, alias 'el principal casero de España', es muy cercano al expresidente republicano Donald Trump. Este donó millones de dólares a su campaña electoral y fue uno de sus principales asesores económicos. Según Vanity Fair, uno de los responsables de que Trump bajara el tono de sus ataques contra China porque Blackstone tiene inversiones en el país.

El hombre de Blackstone en España se llama Claudio Boada. Lo ficharon en 2012 para conseguir chollos, perdón, "oportunidades de negocio" en España y Portugal. Muchas veces las gangas vienen con familias dentro, pero como vemos, no hay nada que no sean capaces de resolver.

Pues en España hace unos años empezó a gestarse un movimiento: el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos.

Pues en España hace unos años empezó a gestarse un movimiento: el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Millares de ciudadanos que vivían de alquiler, supuestamente protegidos por el Estado, perdieron sus casos cuando Blackstone subió de manera abusiva las mensualidades. Han pasado años de protestas, demandas colectivas, presiones, hasta que, finalmente lograron, un acuerdo con Blackstone.

Así, 84 familias firmaron nuevos contratos por siete años a un precio que consideraron justo. Un enorme logro del sindicato, sin duda alguna, un precedente para todos aquellos que se sienten impotentes y desprotegidos ante el Leviatán. Sin embargo, hablamos de miles de familias en situación similar, sin acuerdo, y con desahucios diarios. Algo que sería posible y más fácil de resolver si existiese una ley.