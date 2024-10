Trabajo bonificará la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo si se reduce la jornada

La mesa de negociación para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales avanza y el Gobierno sigue detallando a los agentes sociales sus propuestas para abordar las modificaciones necesarias. Este viernes ha tenido lugar el último encuentro de este foro, que se ha centrado en varios elementos.

El primero es la remisión por parte del Ministerio de Trabajo a los sindicatos y a la patronal del denominado Plan PYME 375, el plan de acompañamiento que los de Yolanda Díaz han elaborado para ayudar a las empresas de menos de 10 trabajadores a transitar hacia la reducción de jornada.

El departamento dirigido por Yolanda Díaz ya había avanzado que este plan contemplaba la bonificación de las cotizaciones de las nuevas contrataciones indefinidas que se hicieran como consecuencia de reducir la jornada (para cubrir el tiempo que deja de trabajar un empleado que sale antes de su puesto de trabajo).

Este viernes, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado que este plan también contempla bonificar la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo como consecuencia de la reducción de la jornada.

"Buena parte de las empresas pequeñas, sobre todo en comercio y hostelería, tienen mucha contratación a tiempo parcial y, por lo tanto, margen para incrementar las jornadas parciales como consecuencia de la reducción de jornada. Es una oportunidad para la calidad en el empleo", ha defendido Pérez Rey en una rueda de prensa posterior a la reunión de la mesa de diálogo.

Un grupo de expertos para el registro horario

El secretario de Estado ha especificado que las bonificaciones de los nuevos contratos indefinidos y de la conversión de la contratación a tiempo parcial en contratación a tiempo completo no serán las mismas, ya que se bonificará en proporción a las jornadas.

Preguntado por el porcentaje y los conceptos de bonificación, Pérez Rey ha explicado que es un elemento sujeto a negociación en la mesa y que los sindicatos y las patronales deben hacer ahora sus aportaciones. En todo caso, ha insistido en que el objetivo de estas bonificaciones es "estimular la creación de empleo" y que, por lo tanto, no se pueden convertir en un "peso muerto" en el mercado de trabajo.

Trabajo quiere endurecer las sanciones para las empresas que no respeten la jornada de sus trabajadores

Desde Trabajo también se traslada que este viernes la reunión se ha centrado en el registro horario "interoperable" por parte de la Inspección que se implementaría junto a la reducción de la jornada. El secretario de Estado ha anunciado que su departamento ha creado un grupo de expertos para que sienten las bases de un reglamento que orientará cómo debe ser este registro, cuyo objetivo es acabar con el fraude en las horas extraordinarias y con los excesos en la jornada de trabajo.

Además, Pérez Rey ha recordado que la intención del Gobierno es la de endurecer las sanciones para aquellas empresas que incumplan la jornada de sus trabajadores, especialmente si esto puede provocar problemas de salud en los empleados.

"Que una sanción por incumplimiento del tiempo de trabajo sea de 7.500 euros en su grado máximo, incluso cuando estas infracciones pueden poner en riesgo la salud de los trabajadores, es insuficiente y es necesario darle una vuelta. Nuestro planteamiento, que hemos hecho en la mesa, es que las infracciones más graves en materia de registro horario tienen que practicarse por trabajador y no por empresa, y tiene que haber un agravante para aquellas infracciones más graves que ponen en peligro la vida de los trabajadores", ha dicho.

CCOO y UGT denuncian que "no se ha avanzado nada"

Las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, han vuelto a lamentar que, a su juicio, en esta mesa "no se ha avanzado nada", y han mostrado nuevamente su hartazgo por los escasos avances que se han producido cuando la negociación ha superado ya los nueve meses.

"No tenemos mucho que contar de esta reunión, aunque parezca lo contrario al escuchar al secretario de Estado. En estos momentos no ha habido un avance en nada, las posiciones patronales y las sindicales siguen siendo las mismas. Los empresarios siguen insistiendo en que esta reducción de jornada se tiene que hacer a través exclusivamente de la negociación colectiva. Mientras esa ecuación no se resuelva, es muy difícil seguir avanzando en el proceso de negociación", ha asegurado Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical y Empleo de CCOO.