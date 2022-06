La campaña de Adelante Andalucía: basada en símbolos de la cultura y sin referentes estatales

Teresa Rodríguez afronta sus terceras autonómicas, esta vez, como referente total de Adelante Andalucía, una formación de nuevo cuño que recoge el nombre con el que la izquierda andaluza –excepto Equo– acudió unida a los comicios de 2018.

Este fin de semana, los partidos presentes en los debates electorales han traído a sus líderes y referentes estatales a Andalucía y todos han organizado fuertes mítines –han estado todos: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Yolanda Díaz (Por Andalucía), Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Santiago Abascal (Vox)– excepto Adelante.

"La ausencia de líderes nacionales no es tan mala. Teresa lo dijo en un mítin en Jerez, que nuestros líderes nacionales están aquí. Y Adelante no tiene la presión de traerlos y que nos abochornen, como ha pasado con Arrimadas con lo de quitar las nacionalidades de la Constitución, con Feijóo y las puestas de sol en Granada, con Abascal, que Olona suspendió su campaña hasta que no llegara su líder en Madrid, o con Por Andalucía, que este fin de semana escenifican una pelea de sus cúpulas madrileñas, pisándose los actos entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Los actos importantes de Adelante son con los portavoces andaluces", aseguran fuentes de Adelante Andalucía.

Este fin de semana, Rodríguez estuvo en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en un acto feminista en el que estuvo invitada la artista gaditana Carmen Xía, y el domingo se fue al barrio de La Bajadilla en Algeciras, donde vivió el artista Paco de Lucía. Allí habló de meritocracia y de igualdad de oportunidades.

"Llama la atención cuando la derecha se echa las manos a la cabeza y se pone en duda la meritocracia, estamos en un barrio con 27.000 habitantes que son muchísimos, un barrio que no tiene centro de salud, que no tiene parques y jardines, que el colegio no cuenta con aula matinal, que no hay posibilidad de tener presencia mínima de la administración para poner sobre la mesa derechos ciudadanos fundamentales como son el derecho a la educación, sanidad, y también empleo", dijo Rodríguez.

Vanguardia

Además del universal Paco de Lucía, y, también, el fin de semana anterior, del inmenso Federico García Lorca, Adelante ha querido apoyarse en referentes culturales "de vanguardia", entre ellos –además de Xía– los músicos Califato, Vicki Luna, Pepe Agudo y Nacho Vegas y la dramaturga Carmen Ruiz Mingorance. Las siguientes de carnaval: El cuarteto del Gago, la comparsa We can do... Carnaval y la chirigota de Casapuerta

"La identidad es clave. La autoestima, la dignidad. Nuestros referentes son de vanguardia, no la quintaesencia de la Españita facha de los 40 que nos vende la extrema derecha desde una mirada extranjera estereotipada. No nos apropiamos de nada, Lorca por ejemplo, no es nuestro, nosotros somos de Lorca. Que no es lo mismo", afirma Teresa Rodríguez a Público.

La campaña, según las fuentes consultadas en Adelante, se ha planteado de este modo "ante la ausencia de dinero [los herederos del Adelante de 2018 son Por Andalucía, según decidió la Junta Electoral] y al tener menos espacio en medios". "Aunque finalmente hemos entrado en los debates después de haber sido los únicos en tener que pelearlo, no estamos en las tortas informativas como partido con representación", afirman en la formación andalucista de izquierdas.

"Hemos tirado mucho de la potencia de las redes sociales –agregan las fuentes– y hemos intentado ser imaginativos con las propuestas para que lleguen. No podemos montar grandes escenarios, nos hemos pillado una furgoneta camperizada que se convierte en escenario y nos la estamos llevando por los pueblos y ciudades y funciona como reclamo. Ejemplos como el de Granada cultural en homenaje a Lorca el día de su aniversario o uno feminista hoy en Alcalá acompañado de pistolas de agua, gorras y elementos para refrescarse para combatir el calor de esta campaña.

Esta campaña es muy del gusto de Rodríguez y no se parece, a su juicio, a ninguna de las otras dos. "La primera campaña [la de 2015 con Podemos] nos la traían empaquetada desde Madrid. Las segundas [2018, con Adelante Andalucía] fueron más made in Andalucía pero con diez veces más recursos que en estas de ahora. Eso sí, me siento más liberada y también más madura", afirma a Público.