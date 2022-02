Juan García-Gallardo (Burgos, 18 de marzo de 1991) es el candidato más joven de los que se presentan a las elecciones del 13 de febrero y el que menos experiencia política tiene. De hecho, se afilió al partido de Santiago Abascal el pasado mes de junio, por lo que como político es difícilmente valorable.

Si bien no tiene rédito como político, García-Gallardo sí ha trabajado en la empresa privada. Graduado en Derecho en la Universidad Pontifica de Comillas, allí cursó también el Doble Máster de acceso a la Abogacía y Derecho de Empresa. Desde 2016 trabaja en Burgos, en el bufete de su padre García-Gallardo, aunque antes había pertenecido al despacho de abogados Herbert Smith Freehills.

Domina el inglés y el alemán y ha sido campeón de Castilla y León de hípica en varias ocasiones. También se ha reconocido como aficionado a los toros y al pádel.

Toda vez que Vox suprimió las elecciones primarias, García-Gallardo fue designado a dedo para relevar a Jesús García-Conde, tras su renuncia al escaño que consiguió su partido en la Cortes en 2019. El parlamentario alegó motivos personales, pero de fondo se escuchaban ruidos de sables entre los dirigentes de Valladolid del partido ultra.

El joven abogado y político burgalés tiene formación en comunicación y debate, con varias competiciones ganadas, como se asegura en la web del bufete de su padre. Gracias a esta experiencia previa, hasta el momento se le ha visto muy relajado en cada una de sus intervenciones con los medios de comunicación, toreando las preguntas más incómodas con una sonrisa amable.

García-Gallardo era un auténtico desconocido hasta que se descubrieron decenas de tuits racistas, homófobos y machistas cuando se anunció su designación como candidato, que le pusieron en boca de todos, tanto políticos afines como opuestos a su ideología. "Me parece una gran idea recuperar a Raúl para la Eurocopa. Hay que heterosexualizar ese deporte repleto de maricones", escribió en 2011, o "Qué asco me dan los pijo-horteras con fular... Julandrones camuflados". "En el Circular hay un jamaicano con los dientes negros al que le huele el aliento desde 6 metros de distancia...", escribió también; "Hoy he hecho público mi perfil de Twitter. Mi último follower es una puta, o eso parece. No sé qué hacer, tengo miedo", es otra de las perlas que escribía hace una decena de años. Pocos colectivos se escapaban de su pluma. En 2011 también cargaba contra la comunidad gitana con otro polémico tuit que decía: "Hacía años que no me robaba un gitano. Sentimiento entre impotencia y nostalgia".

El candidato a la presidencia del Gobierno castellano y leonesa se defendió al respecto asegurando que eran bromas hechas "cuando no me había salido el bigote". A pesar de no darles importancia, García-Gallardo ha borrado todos esos tuits, así como otros muchos en los que criticaba abiertamente al PP. Y es que todo parece indicar que la única opción de Mañueco para gobernar será aliándose en esta ocasión con Vox, tras romper su pacto con Ciudadanos.

En la línea de su partido, durante la campaña electoral, el burgalés ha criticado tanto a PP como a PSOE, aunque todos tienen clara la dirección del apretón de manos final si Mañueco necesita su apoyo para optar a la reelección.