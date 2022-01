El candidato de Vox en las elecciones de Castilla y León borra sus tuits racistas y homófobos pero los tuiteros consiguen rescatarlos: "Recién salido del Paleolítico"

Juan García-Gallardo Frings, el próximo candidato de Vox para presidir la Junta de Castilla y León, ha borrado gran parte de sus tuits, después de que se diera a conocer que encabezaría las listas del partido ultraderechista.

El político burgalés se ha dado prisa en eliminar algunos de sus comentarios homófobos, machistas y racistas de su timeline, pero la comunidad tuitera ha estado al quite y ha conseguido recuperar y rescatar con capturas de pantalla algunos de esos antiguos tuits.

Y no es por decirlo, solo hay que ver sus declaraciones, vamos a verlas⬇️⬇️ pic.twitter.com/uBZg8mEtVD

Juan García-Gallardo Frings: "Me ha gustado especialmente la respuesta a la pregunta sobre LGTBI. Más IGUALDAD y menos colectivización"…por eso no se puede "llamar matrimonio a la unión entre personas de un mismo sexo no es homofobia. Es hablar con propiedad".????‍♂️No falla, de vox pic.twitter.com/nLwIUtMh6I

