Podemos, sobre la candidatura de Rosell al CGPJ: "Vamos a defenderla hasta las últimas consecuencias"

Podemos advierte de que no aceptará el veto del Partido Popular a la candidatura al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Ya el pasado viernes la formación morada avanzó que, tras retomar PP y PSOE las negociaciones y comprometerse a sacar adelante un acuerdo urgente, su apuesta por la jueza volvía a estar sobre la mesa.

Sin embargo, los de Alberto Núñez Feijóo se han opuesto de manera contundente a esta propuesta y han justificado que su designación no cumple con la "despolitización de la justicia" que debería perseguir la renovación del CGPJ. Este lunes, los portavoces de Podemos Javier Sánchez y María Teresa Pérez han advertido a los conservadores, y también al PSOE, de que no aceptarán ningún veto sobre Rosell.

Los de Ione Belarra aseguran que "todo el espacio" de Unidas Podemos apoya la candidatura de Rosell y que la van a defender "hasta las últimas consecuencias". "No vamos a tolerar que el PP quiera chantajear a las fuerzas progresistas exigiendo un veto a la entrada de personas que no le gustan. Un CGPJ con miembros que solo le gustan al PP no sería democrático, estaría hecho a la medida de su corrupción. No vamos a aceptar el veto que el PP pone sobre Victoria Rosell", han dicho.

En este sentido, desde Podemos señalan que el veto a la delegada del Gobierno es, en realidad, "una venganza política sobre una juez decente y brillante" que fue víctima de una persecución judicial y política que terminó con la entrada en prisión, hace unos días, del exjuez corrupto Salvador Alba.

Preguntados sobre si se plantean salir del acuerdo en caso de que el PP insista en este veto y los socialistas lo asuman, Javier Sánchez ha precisado que "No planteamos tener que salir fuera del acuerdo, sino que el acuerdo sea democrático y plural, y que se deje de vetar a candidatos".

IU avisa: hablar de nombres provoca vetos del PP

Según han explicado en Podemos, "hemos hablado con Yolanda Díaz, estamos en contacto constante y nos han trasladado que todos apoyamos la candidatura de Vicky Rosell". Sobre el pacto que existía al principio de las negociaciones en el espacio para no hablar de nombres con el fin de mantener la discreción de las conversaciones, la formación morada ha dicho que "si ahora sale la cuestión de los nombres es porque alguien está vetando a alguien. La condición no la estamos poniendo nosotros, la está poniendo el PP al querer vetar a Rosell".

En Izquierda Unida han compartido con Podemos que Rosell "tiene un magnífico perfil", pero su portavoz, Sira Rego, ha advertido de que "cada vez que se saca un nombre, esto es aprovechado por el PP para sacar un veto y bloquear la negociación. Estamos muy concentrados en el proceso de negociación y muy confiados en el trabajo de los compañeros. La cuestión de los nombres hay que dejársela al propio proceso de negociación", ha insistido.

Los de Belarra han denunciado también el incumplimiento del acuerdo presupuestario con el PSOE para impulsar la ley de familias. Según este pacto, la norma debía aprobarse en el Consejo de Ministros de la pasada semana, a la vez que los Presupuestos Generales del Estado comenzaban su tramitación en el Congreso de los Diputados; sin embargo, la ley no llegó al Consejo de la semana pasada y no está previsto que tampoco lo haga este martes.

"Parece que estamos en una situación de bloqueo. Queremos que esta ley salga en sus términos y medidas, en este punto no nos sirven rebajas de bajarlo a la mitad de los días (los permisos de crianza)", ha explicado Javier Sánchez.