El capitán del Ejército que encabezó la bendición militar en el Valle de los Caídos ocultó el acto a sus superiores

Quiso pasar desapercibido y acabó expedientado. El capitán del Ejército que a finales de mayo llevó a su tropa al Valle de los Caídos para recibir una bendición católica había ocultado este acto a sus superiores, que se enteraron del acto cinco días después, cuando las imágenes de los militares arrodillados en ese espacio de exaltación franquista recorrían ya las redes sociales.

En una respuesta remitida al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Ministerio de Defensa asegura que los hechos "tuvieron lugar entre las 11.50 y las 12.50" del pasado 26 de mayo. En esa franja horaria, una compañía del Batallón Ligero Protegido 'Uad-Ras II' –encuadrada en la Brigada de Infantería 'Guadarrama XII' y emplazada en la base militar de 'El Goloso', en Colmenar Viejo– hizo acto de presencia en el Valle de los Caídos, donde tuvo lugar la bendición del banderín de dicha unidad.

El 1 de junio, el colectivo Ciudadanos de Uniforme hizo llegar las imágenes en las que se apreciaba a los militares en ese evento religioso. Poco después de conocerse esa información, Defensa anunció el cese del capitán de la unidad y aseguró que se había abierto un expediente para determinar lo ocurrido.

En la respuesta enviada a Iñarritu, el ministerio que dirige Margarita Robles remarca precisamente que "el responsable de la marcha y de la solicitud al capellán castrense fue el capitán de la compañía", al tiempo que destaca que "en ningún lugar de la documentación relacionada con la marcha figuraba que se iba a realizar la bendición del banderín de la compañía".

Asegura además que el mismo 1 de junio, nada más conocerse este caso, "en el seno del Ministerio de Defensa se procedió a abrir una investigación", a raíz de la cual "es mismo día se procedió a cesar en el mando de la compañía –con efecto y publicación en la orden del día siguiente, 2 de junio– y a notificar la apertura de un expediente de sanción disciplinaria al capitán responsable de los hechos".

"Hay un problema"

En cualquier caso, Defensa no aclara si dicho procedimiento ha concluido ni cuáles han sido las medidas adoptadas. Tampoco responde a una de las preguntas que había formulado Iñarritu respecto a "cuántos miembros de las FFAA había" en ese acto o "por qué se llevó a cabo".

Tras recibir esta respuesta, el diputado de EH Bildu señaló a Público que Defensa "debe ir más allá", ya que "no se trata solo de un expediente disciplinario". "En las Fuerzas Armadas hay un problema de franquismo que quizás no sea mayoritario, pero afecta a oficiales de alto grado", remarcó. Por tales motivos, considera que el ministerio de Robles "debe ser contundente". "No se trata de un hecho aislado", agregó.