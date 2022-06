Defensa cesa al capitán jefe de la unidad que fue a recibir una bendición al Valle de los Caídos tras anunciar una investigación

El Ejército de Tierra ha cesado al capitán jefe de la unidad que participó en un acto religioso en el Valle de los Caídos. Además, se le ha abierto un expediente que se resolverá en 48 horas tras iniciar una investigación, según han indicado fuentes oficiales a la agencia Europa Press.

Esta rama de las fuerzas armadas está investigando los hechos protagonizados por la unidad militar que ha sido bendecida por un sacerdote en el Valle de los Caídos durante una actividad no autorizada. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Defensa, que afirman que se tratará de "depurar responsabilidades".

Los militares estaban postrados en la escalinata del templo, frente al capellán, que ha bendecido el banderín de la compañía que pertenece al Batallón de Infantería Protegida (BIP) 'Uad Ras' II / 31. Esta unidad ha acudido por orden de su capitán, que responde a las siglas J. L. P.

Las imágenes han sido reveladas por la asociación Ciudadanos de Uniforme, un colectivo de militares demócratas. Los soldados participaban en una marcha programada, pero que acabó realizando esta actividad en el mausoleo franquista sin autorización.

El suceso ha tenido lugar esta misma semana. La actividad ordenada por el capitán podría "atentar contra la libertad religiosa de los militares bajo su mando", según fuentes de la asociación mencionada, que han añadido que el oficial no tenía la potestad para realizar esta particular visita. Patrimonio Nacional de momento no se ha pronunciado a pesar de que desde Público se ha contactado con este organismo.

Este tipo de escenas que exaltan el régimen franquista no son novedosas. Hace un año y medio se difundieron varios manifiestos secundados por militares retirados en los que enarbolaban la dictadura fascista y reivindicaban la ilegitimidad del actual Gobierno democrático, al que calificaban de "comunistas, golpistas y proetarras".