La alcadesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este viernes que no tiene "ningún inconveniente" en que se reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero ha precisado que le parece "insuficiente". En una entrevista en el programa Espejo Público, la regidora ha defendido que los organismos internacionales, "pase lo que pase", deben velar porque no haya "derramamiento de sangre" en la crisis venezolana.

"En Venezuela se está viviendo una dictadura horrorosa, y es imprescindible acabar con esa dictadura. Apoyo sin inconvenientes que se reconozca al señor Guaidó", ha dicho la alcaldesa. Preguntada por si la autoproclamación como presidente de Venezuela por parte del presidente de la Asamblea Nacional del país le parecía un golpe de Estado, Carmena ha contestado que "en absoluto".

El grupo de Ahora Madrid en el Ayuntamiento y la propia alcaldesa votaron en contra el pasado miércoles de varias mociones que pedían el reconocimiento de Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y apostaron, en su propia moción, por una "solución negociada y pacífica al conflicto"; además, desde el grupo también se criticó la utilización de la crisis venezolana en la política municipal. Por eso, Carmena ha sido preguntada durante la entrevista por los motivos que la llevaron a votar en contra de las mociones presentadas por PP y Cs.

También ha sido preguntada la alcaldesa por las palabras de Pablo Iglesias tanto en el audio que difundió tras la decisión de Íñigo Errejón de integrarse en Más Madrid como en la carta que publicó antes del Consejo Ciudadano celebrado por su formación el pasado miércoles. Aunque el líder de Podemos apostó abiertamente por Carmena como candidata a la Alcaldía de la capital, también defendió que la regidora "no es lo que fue" y aseguró no entender el papel del Ayuntamiento en la operación Chamartín.

"Como alcaldesa tomé una decisión positiva: no comentar lo que dicen los demás. La alcaldesa debe hablar de los proyectos de la ciudad. No es un comentarista político. No formo parte de ningún partido. Yo no quiero estar en el debate político ni tengo por que estarlo", ha afirmado Carmena, que ha optado por distanciarse de la "visión de la política" que, a su juicio, representan los partidos.

La regidora ha querido sacar "las ideas" como eje central de la política y ha puesto en valor "la gestión" para motivar la decisión de disolver Ahora Madrid y construir una candidatura propia, materializada en Más Madrid. "Había que intentar buscar, sobre todo, personas que gestionaran bien las distintas áreas. Parece que en política lo que cuenta siempre son las ideas. La visión tiene importancia, pero las personas tienen que tener capacidad de gestionar en el Ayuntamiento".

También se ha desmarcado Carmena del concepto de "militancia" propio de los partidos tradicionales y ha apostado por "abrir" el espacio político a la ciudadanía. "La militancia es una idea muy distante. Suena a lo militar, donde se impone la disciplina". En esta línea ha valorado de forma positiva que el ex seleccionador de la Selección Española de Baloncesto, Pepu Hernández, vaya a ser el candidato del PSOE al consistorio madrileño. "Yo he celebrado lo de Pepu. Es importante que la política pueda tener el mismo ritmo que la vida social. Hay que abrir a la sociedad la política y que vengan personas. Que venga más gente", ha asegurado.

"Madrid no quiere vivir en el eje de las derechas"

La alcaldesa ha defendido la gestión del Ayuntamiento en la denominada operación Chamartín. "La Operación Chamartín ya no es tal. Es Madrid norte. El Ayuntamiento ha hecho una gestión extraordinaria. Hemos roto el proyecto que teníia pactado Botella, porque no era bueno para Madrid. Hicimos la propuesta Puerta Madrid Norte, y empezamos a negociar con el Ministerio de Fomento, los propietarios del terreno, Adif… fue difícil al principio. Empezamos a trabajar poco a poco, y creo que es un proyecto precioso. Por fin Madrid va a tener la estación que tiene que tener, 4.000 viviendas y un centro de negocios, que es súper importante".

Sobre las presuntas irregularidades de la operación, Carmena ha insistido en que se "aclare lo que se tenga que aclarar". "Nos hemos encontrado con una titularidad que no hemos podido cambiar, y a partir de ahí hemos hecho lo mejor para Madrid", ha argumentado. Preguntada por la "batalla" entre la derecha y la izquierda que se está dando en el país y sobre el ascenso de la ultraderecha que representa Vox, la regidora ha afirmado que no le gustan "ni las guerras ni las batallas. A mí me gusta gestionar".

A su juicio, en Madrid no se dan las condiciones para que se pueda repetir un gobierno de derechas entre el PP, Cs y Vox, como en Andalucía, a pesar de la tendencia que se apunta en las últimas encuestas. "No me pega a mí ver Madrid en el marco del pacto que se ha hecho en Andalucia. Madrid no es así. Es un Madrid abierto, donde destaca la creación y la solidaridad. Yo no tengo un aparato político detrás" para interpretar los sondeos. "Madrid no quiere vivir en el eje de las tres derechas que se ha planteado Andalucía, pero lo que diga la democracia lo aceptaremos con alegría", ha zanjado.