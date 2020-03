Se cumplen 16 años del peor atentado terrorista vivido en España, el 11-M. El líder del PP, Pablo Casado, ha acudido a un acto en el parque del Retiro (Madrid) organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en el que ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por reconocer a EH Bildu como un "interlocutor válido": "Es un escarnio que hayamos visto en la última investidura que Bildu alardeaba de poner y quitar gobiernos".

"Los herederos de Batasuna, que aún no han condenado 850 asesinatos de ETA, no pueden ser interlocutores políticos homologados", ha defendido Casado. "En una negociación de los Presupuestos Generales del Estado no puede entrar la humillación a las víctimas ni el blanqueamiento de los terroristas, que no deben ir ni a la televisión publica ni deben ser tratados como hombres de paz", ha proseguido en referencia al líder de la formación, Arnaldo Otegi.

Casado: "Hoy la figura de Bildu tiene la legalidad que les confieren los tribunales,pero no tienen la moralidad como para ser interlocutores válidos"

Casado ha reivindicado el papel del PP en la ilegalización de Sortu: "Nosotros fuimos los que instamos a las autoridades judiciales a la ilegalización de Sortu. Hoy la figura de Bildu tiene la legalidad que les confieren los tribunales, pero coincido con la AVT con que no tienen la moralidad como para ser interlocutores que pongan o quiten gobiernos o pacten o no presupuestos", ha señalado, haciendo hincapié en que el traslado de 200 presos de ETA a las cárceles de Euskadi es una concesión "inasumible".



El conservador ha exigido "que no prescriban los crímenes, que no se permitan homenajes a terroristas y que no obtengan beneficios los presos que no colaboran en el esclarecimiento de los 300 crímenes que siguen impunes": "Hoy es el día para reivindicar la memoria, dignidad, la justicia y la verdad de las víctimas del terrorismo, que en 40 años de democracia todos los partidos, incluido el socialista, habíamos considerado justas".



El 11 de marzo de 2004 varios atentados en Madrid acabaron con la vida de 192 personas, además 1.857 resultaron heridas, 250 de manera grave. Tres años después, la Audiencia Nacional condenó a 21 de los 28 procesados, que pertenecían a una célula yihadista. A dos de ellos, Jamal Zougam y Otman el Ganaoui, a más de 42.900 años de cárcel como autores materiales de los asesinatos y al exminero José Emilio Suárez Trashorras a 34.715 años como autor por cooperación necesaria.

Las 'teorías alternativas' del PP sobre la autoría

La autoría del atentado fue puesta en duda durante años por parte de dirigentes políticos y medios de comunicación, que intentaron vincular a ETA con los sucesos de aquella mañana, con la connivencia del Partido Popular, a pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional, posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo.

Hubo, principalmente, cuatro miembros del Ejecutivo 'popular' que se encargaron de contribuir y difundir teorías alternativas al ataque de la célula yihadista. El propio José María Aznar, en sus últimos días al frente del PP -y del Gobierno-, Ángel Acebes, ministro de Interior desde 2002 hasta 2004, Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, e Ignacio Astarloa, secretario de Estado de Seguridad.

El propio Casado dio alas a la teoría de la conspiración el pasado año. El líder del PP sugirió que si hay informaciones que no se conocen, "bien de una persona que tiene grabaciones, bien de un servicio de inteligencia internacional", las víctimas merecen saber la "verdad", en el caso de que haya "alguna ramificación más", especialmente, "si alguien la oculta o intenta mercadear con la verdad".