Casado anuncia que el PP no apoyará las últimas medidas del Gobierno "por la deriva hacia las tesis de Podemos"

El líder del PP y jefe de la oposición, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que no apoyará los últimos dos Reales Decretos apoyados por el Gobierno durante el fin de semana, que deben ser convalidados en el Congreso: el que prohíbe los despidos y el de la paralización de las actividades no esenciales. El conservador justifica su negativa al entender que las tesis de Podemos se han impuesto en el Ejecutivo de coalición: "No estamos para asaltar los cielos", ha criticado en referencia a la formación morada.

"No entendemos la deriva del Gobierno de España hacia las tesis de Podemos y cómo se permite que podemos alardee de que la propiedad privada puede ser expropiada -tras la referencia de Pablo Iglesias al artículo 128 de la Constitución a través de su cuenta de Twitter- o que aprovechando la emergencia del virus se van a derogar reformas laborales y económicas. No vamos a poder apoyar estos reales decretos si no se modifican", ha asegurado.



El líder popular sigue defendiendo que su partido es "leal" con Pedro Sánchez pero, al mismo tiempo, acusa al presidente socialista de mentir sobre las nuevas medidas. Casado asegura que Sánchez le negó el cierre total de la economía en su última conversación y demanda más "transparencia" por parte del Ejecutivo: "El Gobierno no está siendo leal, la información que estoy recibiendo no es cierta".

"Así no, nunca ha habido una oposición mas leal y generosa", ha reiterado el conservador. El líder del PP ha asegurado que no se puede esperar que la oposición acepte como un "trágala" las medidas propuestas por el Gobierno, a su juicio, muy perjudiciales para la economía: "No nos podemos llevar por delante un sistema productivo que ya estaba muy tocado".



El principal inconveniente para Casado es "quién está pagando" las últimas medidas aprobadas. "Pagan las empresas, los trabajadores"- ha denunciado -"tiene que ser el Estado el que garantice la cobertura de esos sueldos, a través de la compensación de los costes laborales con los ERTEs. El 90% de las empresas son pymes y micropymes. Es la repercusión la que no está bien tomada".

"Es muy difícil que se nos pida a la oposición generosidad hay un desconocimiento absoluto de la economía real y si hay un desprecio a lo que están pidiendo las organizaciones" ha proseguido. Sin embargo, el último Real Decreto sobre la paralización de la actividad no esencial, en el que los trabajadores disfrutan de un permiso retribuido con el compromiso de recuperar las horas más adelante, no impide que la empresa realice un ERTE.