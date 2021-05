El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha dado por hecho este viernes que su partido y ERC podrán alcanzar un acuerdo de gobierno en Catalunya "en los próximos días", porque las conversaciones "avanzan satisfactoriamente" y quedan "pequeños flecos que no representan ningún obstáculo importante".

En una rueda de prensa en la sede de JxCat en Barcelona, que ha ofrecido aprovechando un permiso penitenciario, Sànchez ha admitido que "quedan aspectos importantes por cerrar", aunque "en ningún caso pueden ser la excusa para no cerrar este acuerdo".

"Tenemos un marco muy avanzado para pensar que en los próximos días puede haber un acuerdo", ha afirmado Sànchez, después de unos últimos días en los que había crecido el nerviosismo en ERC ante las dificultades para desbloquear un acuerdo que permita investir a Pere Aragonès como presidente de la Generalitat antes de que expire el límite del 26 de mayo, para evitar una repetición electoral.

Dejará gobernar en solitario si no hay acuerdo

Sànchez ha reiterado su compromiso de facilitar un Govern de ERC en solitario si no se alcanza un acuerdo con JxCat, y ha revelado que ha puesto encima de la mesa de negociación "lo que podrían ser las condiciones" de su compromiso para facilitarlo.

"Si este acuerdo no llega y ERC nos presenta una alternativa que para ella es más beneficiosa y necesita algunos votos de JxCat, estos votos los tendrá", ha insistido Sànchez.

No obstante, el secretario general de JxCat ha apuntado que este no es un escenario que contemplen ni en el que trabajen: "Nosotros no entenderíamos un no-acuerdo".

El secretario general de Junts no ha dado demasiados detalles sobre la consulta a la militancia a la que someterán el pacto -o el desacuerdo- con ERC, aunque sí ha dicho que será una pregunta binaria.

Sobre la posibilidad de que las bases del partido fuercen una repetición electoral en esta consulta, Sànchez ha afirmado que no contempla "que la militancia plantee un escenario radicalmente distinto" a lo que propone la ejecutiva, aunque ha dejado entrever que "todo sería posible" si así lo deciden los afiliados.

Dirección estratégica dentro del consejo por la República

Sànchez ha dejado claro que la propuesta de JxCat pasa por situar el espacio estratégico de coordinación entre los partidos independentistas -inspirada en el 'estado mayor' que preparó en la sombra el referéndum del 1-O - dentro del Consejo por la República.

"JxCat, y tampoco el 'president' Pugidemont, ni han pretendido ni buscará ejercer ninguna tutela hacia el presidente de la Generalitat", ha asegurado Sànchez.

Esta coordinación independentista implicaría "llegar a actuaciones conjuntas" en el Congreso de los Diputados, aunque Sànchez ha apuntado que "es evidente" que los grupos parlamentarios "acabarán teniendo vida propia".

En esta línea, ha indicado que "no sería una solución satisfactoria" que los grupos independentistas votasen distinto en los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo: "La lógica es que si nos coordinamos es para actuar conjuntamente".

La estructura de Govern

JxCat ha respondido al planteamiento de ERC sobre la estructura de Govern con una contrapropuesta, aunque Sànchez ha señalado que la arquitectura del ejecutivo no será "ningún obstáculo para impedir el acuerdo".

Sànchez ha señalado que JxCat estaría en disposición de cerrar "mañana mismo" la estructura de Govern si se coge el acuerdo de Govern de 2018 y ambas formaciones se intercambian la titularidad de las consellerías: las controladas hasta ahora por ERC pasarían a JxCat y viceversa.

"Si hay otras propuestas, como las hemos tenido hasta ahora, las estudiaremos", ha dicho.

Por otro lado, Sànchez ha revelado que ambas formaciones tienen "a punto de cerrar" el pacto de Govern, ya que solo quedan "algunos flecos" que no representan "ningún obstáculo importante".

Se trata de un programa de "relanzamiento" social y económico que avanzará "en la institucionalización de los derechos" y que no supondría "una trinchera" o una "frontera insalvable" con respecto al pacto que ya ha alcanzado ERC con la CUP.

Aun así, ha avanzado que hay aspectos del pacto entre republicanos y anticapitalistas que no "representan" a JxCat, como el hecho de que el 100 % del sistema sanitario catalán sea de titularidad pública.

JxCat publicará los documentos si no hay pacto

En la rueda de prensa, Sànchez ha lanzado una advertencia a ERC: si no se llega a un acuerdo, JxCat hará públicos "todos los documentos" que se han enviado a los espacios de negociación.

"A partir de ahí podremos evaluar dónde están las tutelas, dónde están otras consideraciones que desde JxCat no se han puesto nunca encima de la mesa", ha subrayado.