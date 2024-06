CCOO y UGT entran en campaña para las europeas ante el temido ascenso de la ultraderecha

La ola reaccionaria que asola Europa desde hace varios años ha motivado la irrupción de los principales sindicatos en las campañas electorales. Entre las características de los proyectos ultraderechistas que operan en el tablero político (y que cada vez más forman parte de instituciones fundamentales, como los gobiernos) está la de tratar de diluir las redes de organización de los trabajadores para defender sus derechos.

En España, Vox defiende abiertamente la suspensión de la financiación pública a las organizaciones sindicales (organizaciones que la Constitución sitúa en su artículo 7, dentro del Título Preliminar, como organizaciones básicas para "la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales").

En Castilla y León, donde el Partido Popular (PP) gobierna con la ultraderecha, el Ejecutivo autonómico ha retirado la financiación al Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), el organismo encargado de resolver los conflictos laborales para evitar la judicialización de los mismos, lo que de facto ha ahogado a la institución (después de un exitoso historial de resoluciones de conflictos que han evitado trasladar la conflictividad laboral a los juzgados).

Ante los ataques de la ultraderecha a las organizaciones sindicales y a los derechos de los trabajadores, pero también ante sus ataques a los derechos sociales en general, los principales sindicatos han decidido participar de manera activa en las campañas electorales.

La situación de alerta y preocupación la refleja que la Confederación Europea de Sindicatos (CES), por primera vez en su historia, ha decidido implicarse en la campaña. Lo ha reflejado con un manifiesto titulado "Por un trato justo para las trabajadoras y trabajadores". En él se incluyen 12 compromisos para los trabajadores y un llamamiento a votar a las fuerzas políticas que los defiendan.

"Las elecciones de 2024 al Parlamento Europeo son las elecciones parlamentarias europeas más importantes desde hace muchos años. Determinarán si Europa se mantiene en la senda del progreso y la solidaridad que vimos en su respuesta a la crisis de la Covid-19, y apoya a las trabajadoras, trabajadores y sus comunidades en todo el continente; o si volverá a la austeridad, con sus ataques a la clase trabajadora", señala el documento.

"Hacemos un llamamiento a los partidos, movimientos y personas trabajadoras para que repelan la amenaza de la extrema derecha, que afirma deshonestamente apoyar a los trabajadores y trabajadoras cuando, en realidad, ataca a sus sindicatos y sus derechos democráticos, desmantelando los derechos humanos y los derechos de las mujeres en particular. Debe rechazarse la cooperación con las fuerzas de extrema derecha en el Parlamento Europeo y en otras instituciones europeas", añaden.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) reconocen que, a partir del 23J, el sindicato decidió involucrarse de manera más activa en las campañas electorales. Tanto este sindicato como UGT participaron en varios actos y llamaron a la movilización electoral con el objetivo de frenar a la ultraderecha. "No pedimos el voto para ningún partido, pero sí llamamos a la movilización", explican.

El 12 de julio ambas organizaciones participaron en un acto para la firma de un manifiesto denominado ¡A las urnas las ciudadanas y los ciudadanos!, elaborado por el mundo de la cultura y el trabajo e impulsado por la sociedad civil con la participación de los sindicatos, cuyo objetivo era "movilizar el voto progresista y defender los derechos alcanzados y los avances sociales".

"Estamos en una circunstancia que no es sólo estrictamente de alternancia política, que ya hemos vivido en otros años de la democracia con cierta normalidad, sino que ahora realmente existe el riesgo de que una nueva derecha, una ultraderecha que ha colonizado en buena parte el análisis cultural que la otra derecha hace del momento histórico, ponga en solfa el cuadro de derechos civiles, la propia plenitud democrática de nuestro país y muchos de los derechos laborales conquistados", aseguró Unai Sordo en una entrevista en Público de cara al 23J.

"Nos jugamos Europa sí o Europa no. Hay una parte de la derecha, sobre todo de la derecha más ultra, que no quiere Europa, que quiere volver a las competencias en los Estados. Para España eso sería un desastre mayúsculo. No sé si alguien en la UE saldría ganando. Tengo la percepción de que no, pero para España sería un desastre mayúsculo", alertó hace un mes por su parte Álvarez en una entrevista realizada con este medio. El líder de UGT alertó también de que la derecha europea y sobre todo la ultraderecha, "quieren volver a políticas presupuestarias de austeridad".

Actos con PSOE y Sumar

El 9J no es una excepción en este sentido. Tanto Álvarez como Sordo han llamado a la movilización electoral para frenar a la ultraderecha y han participado en algunos actos. La pasada semana, ambos se reunieron con la cabeza de lista de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, y con otros miembros de la lista. En esta reunión se defendió el manifiesto de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para estos comicios.

En la última semana de campaña, ambos líderes sindicales han compartido también diferentes actos políticos. Este miércoles tanto Álvarez como Sordo acompañaron en Ferraz a la candidata del PSOE, Teresa Ribera. El título del evento era "Más empleo verde". "Sin el soporte de la UE no hubiésemos podido abordar la crisis como lo hemos hecho", destacó el secretario general de UGT. En ese sentido destacó la implantación de los fondos europeos o el aval europeo a la reforma de las pensiones y la laboral.

Unai Sordo destacó la necesidad de "hacer pedagogía del papel político que puede jugar la UE a la hora de impulsar medidas, legislaciones que han servido para dar una respuesta inédita a una crisis económica". "Estos años han supuesto una ruptura en los dogmas y mantras neoliberales aplicados al modelo laboral anterior", destacó el líder de CCOO.

Este viernes, además, el líder de UGT acompaña al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la propia Ribera, en un acto del PSOE que se celebra en la Escuela Julián Besteiro, un espacio del sindicato. Álvarez participa como anfitrión de un mítin organizado por los socialistas.