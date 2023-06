CCOO y UGT entran en campaña y piden "claridad" a los partidos sobre la reforma laboral, el SMI o las pensiones

"Claridad". Es lo que piden las principales organizaciones sindicales, CCOO y UGT, a todos los partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Lo han pedido expresamente sus secretarios generales, Pepe Álvarez y Unai Sordo, en una rueda de prensa conjunta celebrada este miércoles.

Los sindicatos han presentado un extenso documento de balance de la la legislatura del Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos. Un periodo, que según coinciden los dirigentes sindicales ha estado basado en el consenso, diálogo, concertación y en muchos casos el acuerdo. "Ha propiciado un número récord de acuerdos de las organizaciones sindicales con el Gobierno", ha destacado Álvarez.

Tanto CCOO como UGT ponen en valor cuestiones troncales como la reforma laboral, que ha aumentado las contrataciones y reducido la temporalidad. También la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la más reciente reforma de las pensiones.

"A las puertas de unas elecciones queremos saber cuál es el planteamiento de las fuerzas políticas en relación a estas reformas. Es justo que los trabajadores sepan con qué van a contar después de las elecciones. Es un llamamiento a todas las fuerzas políticas. Es una de las cuestiones fundamentales para poder continuar subiendo la escalera. Hemos subido un paso pero quedan más cosas por hacer", ha afirmado Álvarez.

"Las organizaciones sindicales estamos en el derecho y obligación de pedir a las fuerzas políticas que se pronuncien de forma nítida respecto a las reformas que han dado buenos resultados", ha destacado Sordo. Para el líder de CCOO "sería un fraude en términos democráticos que los partidos concurran sin decir claramente qué haría con la reforma laboral, el SMI o las pensiones".

En este sentido, Sordo considera muy importante que en los debates electorales previstos se incluya un tema monográfico sobre cuestiones laborales y socioeconómicas. El secretario general de CCOO considera que los partidos les tienen que decir claramente a los tres millones de trabajadores qué piensan.

"¿Alguien va a derogar la reforma laboral?, ¿alguien está pensando recuperar en España el contrato de obra y servicio?, ¿va a continuar la subida del SMI del 60% en cada momento o alguien pretende llevar el SMI a los 755 euros", ha preguntado.

Respuestas a Feijóo, apelación a la CEOE y alerta ante Vox

Los dirigentes sindicales han sido preguntados expresamente por las intenciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al respecto de la reforma laboral. "Decir que se va a tocar es decir todo y nada. Nuestra posición no puede quedar con un lo voy a tocar o no lo voy a tocar. Tienen la obligación de hacer un análisis de qué se va a mantener o no. Y si no los ciudadanos sabrán a qué atenerse", ha destacado Álvarez.

También han tenido palabras para la CEOE, con la que han firmado un gran número de acuerdos esta legislatura. De cara a la campaña electoral, los sindicatos hacen una "petición" a la patronal para "que hagan una defensa nítida de los acuerdos". Es decir, "un mínimo de corresponsabilidad" con lo que se ha pactado, según ha explicado Álvarez.

Por último, Sordo se ha referido al "elefante blanco" de Vox. "En función de cómo se configure el Gobierno está en riesgo el propio mandato constitucional referido al diálogo social", ha destacado. "Somos muy conscientes del riesgo que hay de que en función del papel que juegue la extrema derecha se ponga en solfa el diálogo social. Es un riesgo real. Se está dando ya en una comunidad autónoma y en otros países de Europa", ha afirmado el líder de CCOO.