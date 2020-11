Celaá desmiente el cierre de centros de educación especial: "Esos centros son necesarios para el sistema"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha desmentido este lunes el cierre de los centros de educación especial. "Esos centros no se van a cerrar porque esos centros son necesarios para el sistema", ha explicado durante una entrevista en el programa de TVE La hora de La 1.

"Este proyecto de ley nace acompañado de mucha falsificación. Muchas fake news. Una de ellas ha sido esta. Otra ha sido el cierre de la concertada, una cuestión absolutamente falaz", afirma la ministra.

Asociaciones de la escuela concertada, privada y católica y las derechas han atacado la nueva ley de educación con bulos o medias verdades. En este sentido, uno de los bulos difundidos es que se van a cerrar los centros de educación especial, pero el proyecto de ley establece un plan de diez años para que "los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

"La libertad de enseñanza está consagrada y contemplada en el artículo uno del proyecto de ley", ha defendido la ministra durante la entrevista, donde aconseja a los padres que "lean la disposición adicional cuarta, donde se dice que se va a proveer de recursos suficientes a los centros ordinarios". "Aquellos padres que quieren llevar a los niños con discapacidad a un centro ordinario, muchas veces no pueden. Y no pueden porque no existen los recursos".

Este bulo sobre los centros de educación especial también ha sido difundido por personajes públicos como el presentador y cantante Bertín Osborne a través de un vídeo. "No sé quién habrá sido el iluminado al que se le haya ocurrido hacer este cambio", criticaba Osborne. Alertaba de que "el cariño y los cuidados" que recibe un alumno en un centro de educación especial, en colegio ordinario se va a convertir "en bullying", pese a que es falso que se vayan a cerrar estos centros.