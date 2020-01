La censura parental impulsada por Vox amenaza con provocar un enorme lío en la Comunidad de Madrid. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha señalado este martes que aplicar en los colegios de Madrid una censura parental como la que ya se aplicando en Murcia será una "condición necesaria" para que el partido ultraderechista apoye los presupuestos de la comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.

Ortega Smith afirmó que en Vox tienen un mismo criterio para toda España. "Nosotros somos coherentes. Somos un partido que tiene un único mensaje para toda España, un único discurso. Defendemos los mismos valores en Murcia, en Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia".

Sin embargo, este mismo martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado implantar la censura parental propuesta por Vox porque considera que es "innecesario", dado que en la autonomía madrileña "no se adoctrina a los niños".

"No está en el acuerdo de investidura con el que se creó este Gobierno. Nosotros vamos a cumplir lo que hemos acordado. Los problemas de la educación no están en eso. No están por aquí", ha dicho la presidenta madrileña en rueda de prensa.

Ayuso, quien ha defendido con insistencia la libertad educativa en la región, ha mandado también un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos asegurando que "los profesores no se levantan pensando cómo van a adoctrinar a los alumnos". De hecho, ha asegurado que en la autonomía no se ha presentado "ni una sola denuncia" formal por esta cuestión.

Las palabras de Ayuso no sólo se contradicen con las de Ortega Smith, sino, además, con las del presidente del PP, Pablo Casado, quien lleva ya varios días empeñado en hacer pasar por suya la iniciativa de Vox sobre la censura parental. Según Casado esta propuesta ya se estaba aplicando desde hace ocho meses en Murcia y "15 años después de que el PP lo pusiera en vigor en la Comunidad de Madrid": No es nada de Vox, no es nada nuevo, lo pusimos nosotros para todo el curso", dijo el lunes en Antena 3.

Lo que sí parece claro es que habrá tormenta en Madrid.