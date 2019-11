Unidas Podemos tendrá un cuarto ministerio en el Gobierno si las negociaciones terminan como está previsto. La división de las competencias en las carteras que ya se dan por cerradas en el entorno de Pablo Iglesias — Trabajo, Igualdad y Universidades — y las cesiones del grupo confederal en aspectos programáticos han hecho que en las negociaciones se ponga sobre la mesa liderar esta cuarta cartera. Según pudo saber Público, este ministerio podría ser el de Sanidad — pese a que se descartó en un primer momento —, el de Cultura o una cartera de Industria si se divieran competencias.

Pese a esta línea, Público no pudo confirmar qué ministerio será, aunque sí hay varios descartados. Los de Unidas Podemos no dirigirán ningún ministerio de Estado ya que todos estarán en manos del PSOE. Tampoco será Transición Ecológica ya que se mantiene al frente de esta cartera la ministra Teresa Rivera. Ni Vivienda: ministerio ofrecido por Pedro Sánchez, pero rechazado por Pablo Iglesias por la falta de competencias el primer día de negociación. Unidas Podemos reclamó que se pudiera regular el precio de alquiler, pero los socialistas no cedieron en este punto.

Estas mismas fuentes insisten en que aún no se ha firmado ningún documento definitivo con el reparto de carteras ni con los nombres de los futuros ministros. Aunque ya se da por cerrado que Irene Montero dirigirá Igualdad y Yolanda Díaz estará al mando de Trabajo, como avanzó Público. También se da por sentado que un perfil de En Comú Podem en Universidades, cuota para los 'comuns' reclamada por Ada Colau. Serán los catalanes los que decidan quien estará al frente y, descartado Joan Mena por ser profesor de secundaria, las fuentes consultadas apuntan a que Rosa Lluch, la hija del socialista asesinado por ETA, es quien tiene más papeletas para liderar este ministerio.

El cuarto ministerio podría caer en manos de IU si coincide con el perfil de su Coordinador Federal, Alberto Garzón, como podría ser el caso de Industria. IU quiere decidir los miembros de su partido que pasen a formar parte del Gobierno y un sector de la organización quiere que Garzón esté al mando de una cartera. Sin embargo, es más probable que finalmente ocupe una Secretaría de Estado. Además, Díaz formaría parte de la cuota de esta organización ya que, aunque es diputada por Galicia en Comú, es militante de IU.

Si Garzón finalmente no da la batalla por liderar un ministerio, esta cartera recaería en Podemos o, en último lugar, en un independiente. Aún no hay nombres sobre la mesa más allá de la participación de IU. Aunque el de Sanidad es el que tiene más posibilidades — pese a que en un primer momento se rechazó por Unidas Podemos por falta de competencias — ya que anteriormente ya se apuntaba a que la ministra María Luisa Carcedo no seguiría en su puesto. Otra opción que aún está abierta es que se cree un nuevo ministerio.



Más dificultades de las esperadas en lo programático

Estas fuentes también reconocen que hay más dificultades de las esperadas en el pacto programático. Los equipos del PSOE y de Unidas Podemos utilizan los Presupuestos de 2019 como base para la negociación. Sin embargo, ahora los socialistas no quieren aceptar algunas de las propuestas de los de Iglesias que sí firmó en la legislatura pasada.

El PSOE tampoco cedió en las medidas estrellas o en las reformas más urgentes que piden los del partido morado, como puede ser la derogación de la reforma laboral, el impuesto a la banca o la creación de una empresa pública de energía.

Pese a esto, desde ninguno de los partidos se dan más detalles sobre las negociaciones. Los dirigentes, sobre todo los de Unidas Podemos, mantienen un silencio casi absoluto sobre las conversaciones que lideran Sánchez e Iglesias.