El pacto de coalición sitúa a Pablo Iglesias como vicepresidente y a Irene Montero y Yolanda Díaz de ministras

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunciaron y firmaron este martes un preacuerdo para el primer Gobierno de coalición de la democracia española. Los partidos ahora se centrarán en buscar la mayoría parlamentaria que necesitan para conseguir que el candidato socialista pase la investidura. Los detalles programáticos y la estructura del Ejecutivo se comunicará después de el nombramiento. Sin embargo, y según ha podido confirmar Público con varias fuentes conocedoras de las negociaciones, hay detalles que ya están prácticamente cerrados: Pablo Iglesias dirigirá una vicepresidencia social e Irene Montero y Yolanda Díaz serán ministras.

Según estas fuentes, Sánchez levantó el veto personal a Iglesias y el secretario general de Podemos ocupará una vicepresidencia de Derechos Sociales. No está claro si esta vicepresidencia también tendrá Igualdad, como reclamó el grupo confederal el pasado junio. Estas fuentes también apuntan a que el pacto no cambia el plan del candidato de socialista de nombrar a Nadia Calviño como vicepresidenta de Economía.

Menos clara está la continuidad de Carmen Calvo como vicepresidenta del Gobierno, aunque Unidas Podemos ha dejado esta decisión en manos de Sánchez. Algunas fuentes apuntan a que la vicepresidenta no estará en el futuro Ejecutivo de coalición. De hecho, no ha participado en las negociaciones que han culminado en el preacuerdo alcanzado entre ambos partidos.

El PSOE tampoco puso veto a otras personas del grupo confederal dejando en manos de Unidas Podemos los nombramientos. Sí se puso sobre la mesa que el pacto iría en la misma dirección que lo negociado en junio hasta que todo fracasó. Por esto mismo estas fuentes señalan que Irene Montero y Yolanda Díaz estarían en este Gobierno de coalición cuando se concreten. Las carteras que ocupen pueden ser varias pero, entre las que pudo saber este medio, se encuentran las de Trabajo y Sanidad y que de alguna forma se incorpore Economía Social.



Sin embargo, las fuentes oficiales de ambos partidos no concretan nada sobre estos términos alegando que es algo que se decidirá más adelante e insistiendo en la importancia de crear la mayoría parlamentaria necesaria para la investidura. Fuentes socialistas sí reconocen que serán "generosos" con el reparto de ministerios pero no concretaron áreas. Mientras que desde Unidas Podemos tampoco quieren dar declaraciones oficiales sobre su participación para no dirigir el debate hacia los sillones.

Pese a esto, fuentes del partido morado ayer concretaron a Público que les tocaría una presencia de un tercio en el Ejecutivo, aunque no piden números concretos de ministerios ya que esto podría depender de la importancia de las carteras y de las competencias. Aún así, y siguiendo la regla de la proporción, todavía podría tener algún miembro más en el Consejo de Ministros.

Tampoco se descarta una ampliación del número de carteras ministeriales, algo que quiso hacer Pedro Sánchez nada más llegar a La Moncloa, aunque después decidió agrupar varias áreas en un solo ministerio.