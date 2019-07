El CIS apunta a que los españoles prefieren un Gobierno de coalición con Podemos antes que un Gobierno del PSOE en solitario

El barómetro poselectoral de las elecciones generales de 2019, publicado este miércoles por el CIS, recoge que la opción preferida por los españoles es un Gobierno del PSOE en coalición con Unidas Podemos, opción por la que optan el 26,4% de los encuestados. En esta preferencia se incluyen aquellos encuestados que optan por un Ejecutivo de Pedro Sánchez con los de Iglesias y con el apoyo de partidos nacionalistas no independentistas (15,8%), y aquellas personas que incluyen a las formaciones independentistas (10,6%)

Esta opción se sitúa por encima de otras, como la del Gobierno en solitario del PSOE, que eligen un 20,2% de los encuestados. La tercera preferencia con más apoyo es la de un Ejecutivo de los socialistas con Ciudadanos, que eligen un 16,1% de los encuestados.

El Centro de Investigaciones Sociológicas ya había preguntado a la ciudadanía sobre su opción de gobierno preferida tras las elecciones del 28 de abril. Fue en el barómetro del mes de mayo, donde también se recogía intención de voto. Casi la mitad de los encuestados (un 45,2%) prefería entonces un Ejecutivo de coalición entre varios partidos.

Un 38% se decantó por un Gobierno monocolor del PSOE, mientras que solo un 5% valoraba positivamente la repetición electoral. Entre aquellos encuestados que apostaban por un Gobierno de coalición, la opción preferida, con un 34,1% de los encuestados, es la de un Ejecutivo con Unidas Podemos y el apoyo de partidos “nacionalistas no independentistas”.

La segunda opción más valorada por los encuestados era la de un pacto entre el PSOE y Ciudadanos, con un 24,5%. La posibilidad de un Gobierno de PSOE con Unidas Podemos y partidos independentistas recibió el visto bueno del 16,1% de los ciudadanos que apostaban por un Ejecutivo de coalición. Solo un 6% se decantaba por un acuerdo de Gobierno entre PP, Ciudadanos y Vox.

Además, se publicó la semana pasada otro estudio del CIS, elaborado en junio, que contenía intención de voto sobre los partidos. En este estudio el PSOE crecía sobremanera respecto a las últimas elecciones generales; mientras en los comicios de abril obtuvo un 28,7% de los votos, el CIS le dio un 39,5% en intención de voto.

El estudio reflejaba también que el bloque de izquierdas superaría holgadamente al de derechas y podría hacerse con la mayoría del Congreso. Unidas Podemos obtuvo en este estudio un 12,7% en intención directa de voto que, sumado al porcentaje del PSOE, superaba el 52%, frente al bloque de derechas, que se quedaba en un 34,6%. Los de Pablo Iglesias caían en esta encuesta un 1,5% respecto a los comicios de abril.

Precisamente en el bloque conservador, según el barómetro, se podrían producir importantes cambios. El PP seguiría en caída y pasaría de casi un 17% (resultado de las elecciones de abril) a un 13,7%. Además, los de Casado serían sobrepasados por Ciudadanos, que se situaría como segunda fuerza con un 15,8% de los votos. Vox se desplomaría y perdería más de la mitad de los apoyos que obtuvieron en abril. Los de Abascal pasarían de más de un 10% a un 5,1%, rozando la cifra mínima exigida por la ley para tener representación en el Parlamento.



La "trampa" del CIS que apunta al Gobierno en solitario

En el barómetro poselectoral publicado este miércoles se incluyen algunas particularidades en las preguntas sobre las opciones de Gobierno preferidas. En el estudio de mayo, se diferenciaba claramente entre aquellos encuestados que preferían un Gobierno de coalición y aquellos que querían un Ejecutivo monocolor.

En este, en cambio, no hay una pregunta que enfrente la opción de un Gobierno en coalición a la de un Gobierno en solitario. Además, las opciones que pasan por una alianza con Unidas Podemos aparecen fraccionadas. Por un lado, se pregunta sobre un Gobierno con Unidas Podemos y partidos nacionalistas no independentistas; y, por otro, sobre un Gobierno con Unidas Podemos e independentistas, pero no se pregunta directamente sobre una coalición con los de Iglesias frente a , por ejemplo, una con Ciudadanos o una del PSOE en solitario.

Tras la publicación de la encuesta, algunos medios, este incluido, publicaron que la opción de un Gobierno monocolor era la preferida de la encuesta, ya que su porcentaje superaba al del resto de las opciones. Sin embargo, si se suman las preguntas que incluyen a Podemos, se supera la opción de un Ejecutivo del PSOE en solitario.