Las medidas y restricciones adoptadas para hacer frente a la pandemia de la covid-19 no serían suficientes a juicio de una parte de la ciudadanía. Así lo recoge el tercer estudio de efectos y consecuencias del coronavirus del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este jueves.

Según esta encuesta, un 59,2% de los ciudadanos consultados consideran que habría que haber tomado medidas más estrictas que las que han tomado el

Gobierno español y los gobiernos de las comunidades autónomas. Frente a esta mayoría, un 25,8% creen que las medidas adoptadas han sido las adecuadas y las necesarias.

Solo un 2,1% de los encuestados aseguran que "no hay que tomar medidas que limiten las libertades" y un 6% dicen no tener "información suficiente" para valorarlo. El alcance y afectación de las restricciones para atajar la pandemia del coronavirus ha sido uno de los debates más recurrentes en los peores momentos de emergencia sanitaria, tanto en la primera ola como en la segunda.

El último debate en este sentido se ha producido a raíz de las fiestas navideñas, en unos días marcados por el ocio, los reencuentros familiares y la movilidad interterritorial. Aunque desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se fijaron algunas directrices, fue finalmente cada territorio el que decidió sobre sus propias restricciones, entre las que se encontraba, por ejemplo, el cierre perimetral de las autonomías y sus excepciones.

El estudio también recoge algunas percepciones de los ciudadanos acerca del futuro de la pandemia, sobre todo después de la llegada de las vacunas. Un 47,6% de los encuestados cree que tras el periodo de vacunación se volverá por completo a la normalidad y "se podrá hacer todo lo que se hacía antes de la pandemia". Casi un 35% de los ciudadanos consultados no apoyan esta opción.

En este sentido, están los que consideran que que "de momento" no se podrá volver a la normalidad tras la llegada de las vacunas (el 25,1%), y los que creen que "definitivamente" no se podrá volver a la situación anterior a la pandemia (un 9,7%). Un 17% de los encuestados duda en esta pregunta y no se decanta por ninguna de las opciones anteriores.

Más consecuencias sociales y económicas que de salud

Aunque la pandemia ha dejado las peores consecuencias a nivel de la salud, muchos de los encuestados aseguran haber sufrido más consecuencias económicas, laborales y sociales que sanitarias. Un 45,2% de los consultados dicen que su familia se ha visto afectada, sobre todo, "en sus relaciones y formas de vivir".

Un 41,2% aseguran haberse visto afectados en aspectos laborales; mientras que casi un 35% dicen que la pandemia ha afectado a su economía. Un 29,2% sitúan el perjuicio de la covid-19 en "aspectos de salud", por detrás de aquellos que lo sitúan en "aspectos emocionales", y que son el 37,3%.

Solo un 6,7% de los encuestados asegura haber tenido coronavirus, frente a un 92,4% que afirman no haberse contagiado y un 0,6% que dice no saberlo. Sin embargo, cuando se traslada el conocimiento de casos de covid-19 a los entornos más cercanos, el porcentaje sube de forma notable.

Un 33,7% asegura tener algún familiar que ha padecido coronavirus, una cifra que se eleva hasta el 47,4% en el caso de los "amigos". Casi el 76% de los encuestados asegura tener algún conocido que ha tenido la enfermedad en algún momento.