La ciudadanía da un aprobado a Felipe VI, pero pide mayor rendición de cuentas por parte del monarca y está dividida sobre su actuación respecto a los escándalos de su padre, el rey emérito Juan Carlos I. Así lo reflejan los datos de la encuesta de 40dB impulsada por la Plataforma de Medios Independientes (PMI), que recoge una valoración de los miembros de la Casa Real basada en 3.000 entrevistas repartidas por todo el país.

El rey Felipe VI y su madre, la reina emérita Sofía, son los únicos miembros de la familia real que obtienen el aprobado ciudadano en este estudio. La nota más alta, 5,9, es la de la reina emérita, mientras que su hijo obtiene un 5,8. Los otros dos miembros que son valorados por la ciudadanía son la reina Letizia y Juan Carlos I.

La reina es calificada con un 4,7, mientras que el rey emérito ni siquiera llega al 4 y se queda en el 3,3. La encuesta recoge también las percepciones que la ciudadanía tiene sobre las cualidades de Felipe VI en asuntos como el liderazgo, la visión política, su preparación y su honradez.

El monarca está bien valorado y logra "aprobar" en todas sus cualidades. En una escala del 0 al 10, donde el 0 representa la peor evaluación de una determinada cualidad y el 10, la mejor, Felipe VI logra superar el 5 en todas las características apuntadas en el estudio. La que mayor nota obtiene (7,6) es la percepción de que "está bien formado y preparado", seguida de "defiende la integridad territorial de España" (7,5) y de "promociona la imagen de España en el exterior" (7,2).

¿Qué valoración te merece cada uno de estos miembros de la Casa Real? /40dB

Baja al 6,6 en la percepción de que es un monarca "honrado" y al 6 en la afirmación de que es "políticamente neutral". Las peores percepciones sobre el monarca son que "es capaz de mediar entre las fuerzas políticas" (5,7) y que "entiende las necesidades de gente como yo" (5,5).

Pese a que el rey obtiene un aprobado general en la valoración ciudadana, los encuestados apuntan hacia la necesidad de hacer reformas, sobre todo tras los escándalos que salpican a los miembros de la familia real relacionados con las supuestas comisiones ilegales cobradas por Juan Carlos I.

Hasta un 77,9% de los encuestados cree que el monarca debería poder ser juzgado por sus actos durante su reinado, una opción que en este momento no es posible por la inviolabilidad que establece la Constitución Española. Un 52,4% se muestra "muy de acuerdo" con esta reforma y un 25,5% asegura estar "de acuerdo". Esta afirmación es mayoritaria entre los electorados de todos los partidos y en todas las franjas de edad.

¿En qué medida estarías de acuerdo en introducir los siguientes cambios en la Monarquía española? /40dB

El estudio recoge una valoración de los últimos actos protagonizados por Felipe VI; en este caso el monarca también obtiene el aprobado en sus actuaciones, aunque de forma ajustada. Los encuestados califican con un 5,2 su intervención durante el conflicto con Catalunya, con un 5 su papel en la crisis del coronavirus y con un 5,1 su reacción tras la publicación de las noticias sobre los negocios del rey emérito Juan Carlos I.

Los encuestados ubican a Felipe VI en la derecha

La opinión está bastante más dividida respecto a la percepción de la ciudadanía sobre el grado de conocimiento real que Felipe VI tenía sobre los escándalos de su padre en el momento en el que salieron a la luz, aunque los consultados se decantan por considerar que sí disponía de esa información. Un 48% de los encuestados cree que el monarca conocía las supuestas comisiones ilegales, mientras que un 23,3% considera que no estaba al tanto; el 28,8% de los participantes en la encuesta dice no saberlo.

Si la tendencia apunta a que los ciudadanos creen que sí era consciente de los escándalos del rey emérito, también apunta a que considera que Felipe VI no se benefició de las supuestas comisiones ilegales. Un 41% cree que el monarca no se benefició, un 32,3% cree que sí lo hizo y un 26,7% dice no saberlo.

¿En qué casilla de la siguiente escala ideológica colocarías a los miembros de la Casa Real? /40dB

En el estudio, los encuestados llevan a cabo una ubicación ideológica del monarca. En las últimas semanas, desde algunas formaciones se ha criticado que Felipe VI podría estar posicionándose en la lucha partidista, tras protagonizar algunas polémicas y desencuentros con el Gobierno, y después de que en octubre de 2017 decidiese intervenir en el conflicto con Catalunya para cargar contra las actuaciones de las formaciones independentistas.

Un 41,5% de los encuestados ubican al monarca en el espectro más conservador de la política; un 29% coloca a Felipe VI en la derecha y un 12,5% lo hace en la extrema derecha. Un 31,8% de los encuestados creen que el rey es de "centro" o que "no tiene ideología", mientras que un 20,7% asegura no saberlo. Solo un 6% sitúa al jefe del Estado en la izquierda.