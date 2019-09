Teresa Rodríguez eligió en su vuelta a la arena parlamentaria el cambio climático como tema. En un tono duro, la portavoz de Adelante Andalucía, instó al presidente Juanma Moreno a tomar decisiones y a cambiar un modelo productivo que exprime los recursos naturales hasta extremos que se acercan a la irracionalidad.

“Este problema es consecuencia de unas políticas. No me resigno a que mi hija herede un vertedero. La única industria que prospera es la más contaminante. Andalucía no puede ser un vertedero. No puede ser un sitio [donde prospera] la industria que nadie quiere. Desde Andalucía, tenemos que ser vanguardia”.

Rodríguez dejó una serie de medidas sobre la mesa, que Moreno, a pesar del tono áspero en la réplica, con las clásicas referencias a China y Venezuela incluidas, se comprometió a mirar.

Rodríguez se refirió a Greta Thunberg y a las “palabras vacías de los líderes mundiales”. Luego, abrochó una reflexión sobre los granitos de arena y la falsa conciencia que puede generar el reciclaje: “Maldigo el granito de arena. Cuando yo era chica, creí que el reciclaje nos iba a salvar, pero usted [al presidente] no es una niña chica. Usted tiene [que trabajar]”. Rodríguez añadió con amarga ironía: “Aquí no hay ni Consejería de Medio Ambiente. Está temblando la gran industria contaminante”.

Las medidas que presentó la portavoz de Adelante Andalucía fueron las siguientes:

-Aprobación y ejecución de un programa de reforestación profundo, tanto en las ciudades como en el campo: necesitamos árboles que absorban el CO2 de la atmósfera a través de la fotosíntesis, pero que también proporcionen sombras y hagan de nuestras ciudades lugares más vivibles frente a las olas de calor.

-Reducción del tráfico rodado por ley, que emite una gran cantidad de gases de efecto invernadero, y apostar por un modelo de ferrocarril, cercanías y autobuses que conecte el territorio.

-El aumento de la inversión en investigación e I+D+i, que nos permita transitar hacia un modelo productivo que no se base en la destrucción de nuestros recursos naturales. Tenemos que apostar por las energías limpias y su exportación.

-Cerrar los pozos de agua ilegales, como han dejado de hacer en Doñana, lo que está destruyendo un paraje importantísimo. Comprometerse a no hacer, de ninguna de las maneras, ninguna carretera que atraviese o bordee Doñana. No queremos ningún anillo de cemento en nuestro patrimonio natural. Eso no tiene nada de movilidad sostenible.

-La reducción y transformación del campo y la agricultura andaluzas, dejando de lado la ganadería intensiva, altamente contaminante, por otros modelos más sostenibles medioambientalmente.

-Aprobar y dotar de presupuesto la ley de bioclimatización, “para evitar que nuestros niños y niñas sufran en sus carnes los peores efectos del calor en el colegio”.

-Rehabilitar y adaptar las viviendas para que su consumo energético sea mucho menor, a la vez que aumenta la protección frente a las olas de calor extremas.

Conciencia medioambiental

El presidente, después de confrontar con Rodríguez, con la inclusión de Venezuela y China en el debate, afirmó también que tiene la misma “sensibilidad ambiental” que la portavoz de Adelante y reconoció que existe un problema de primera magnitud, creado por el hombre. “Usted lo ve desde un ángulo exclusivo y yo lo veo inclusivo. Usted me está diciendo que para tener conciencia medioambiental hay que ser de izquierdas. Es una confrontación ideológica absurda”, dijo Moreno.

“Usted no tiene más conciencia medioambiental que yo”, agregó Moreno. Luego, enumeró las prioridades de su Gobierno en esta materia; “Vamos a trabajar primero con las energías renovables. Para dejar fuera el carbón”. El presidente también habló de promover motos eléctricas y de poner 100 millones de euros en estas políticas. “No es fácil sacar dinero”, dijo Moreno.

El presidente también habló de edificios de autoconsumo solar, de poner placas en los edificios públicos manifestó que va a implantar el sello verde para que los proyectos empresariales sean sostenibles.

“Muchas veces el problema no está en lo que hacen, si no en lo que permiten”, le replicó Rodríguez, antes de que se acabara el tiempo de intervención.

Moreno cerró en su línea de entendimiento con Adelante Andalucía, una estrategia con la que intenta aislar al PSOE de Susana Díaz, y aseguró que su Gobierno estudiará las propuestas de Rodríguez.