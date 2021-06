El año 2008 fue aparentemente próspero en la lucha contra la corrupción. La Audiencia Nacional abría la causa Gürtel, que caía en el juzgado de Baltasar Garzón, y el juzgado de instrucción 1 de Estepona (Málaga) iba adelante con la denominada Operación Astapa, que supuso el desmantelamiento del Ayuntamiento de localidad malagueña, empezando por su alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), y continuando con un centenar de empresarios, abogados y comisionistas. Todavía coleaban los casos Malaya, Ballena Blanca o Troika, a los que los policías de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) habían destinado largas horas.

El comisario José Luis Olivera —ahora director de Crisis de la Real Federación Española de Fútbol— estaba al frente del mencionado grupo de élite creado por el ministro socialista José Antonio Alonso para frenar el chorreo de fondos públicos en forma de comisiones derivados del ladrillazo. Al lado de Olivera, como un alter ego para los asuntos comprometidos, estaba el comisario José Manuel Villarejo, que lo mismo marcaba territorios de interés que rastreaba potenciales clientes para su entramado empresarial, según puede comprobarse en los audios que Público ofrece ahora en exclusiva. Éstos han sido aportados a la causa Tándem que se instruye en la Audiencia Nacional por uno de los empresarios imputados de Estepona que nunca contrató a Villarejo y que no ha logrado salir de un procedimiento que ya dura trece años.

Las grabaciones, que duran casi cinco horas, fueron ofrecidas a dicho empresario y a otros imputados por el entorno del comisario y uno de sus medios afines. Forman parte de esa melé encriptada de cuarenta teras que el juzgado no logra desliar, pero de la que Villarejo dejó copias antes de ser detenido para comercializar con ellas (como se expone en la pieza 28 de la causa) o para extorsionar cuando vienen mal dadas.

Pero volvamos a los imputados; o, en este caso, eximputados. Porque quien sí consiguió que se archivara la investigación sobre él fue el abogado Manuel Vallejo, gran conocedor de las parcelas libres y en venta en Estepona, con potentes clientes que ofrecer al comisario, y casado con una juez de Algeciras.

Vallejo fue crucial para las inversiones del multimillonario comisario Villarejo en la localidad malagueña, al igual que lo fue David Valadez, pupilo del policía jubilado y "político emergente" que hasta las detenciones de 2008 había sido concejal de Barrientos y miembro también del PSOE, y que después asumió la alcaldía de Estepona. Precisamente fue Valadez quien puso la denuncia que desató la causa. Lo hizo después de que el considerado testaferro de Villarejo, Juan Carlos Escribano (detenido en Tándem) le convenciera de hacerlo con ayuda del cura de la localidad, a la sazón, el hermano del comisario, conocido popularmente como Pepe Villarejo.

El grupo de la UDEF: Olivera, Cuevas, Orna y Arce

Si de lo que iba el comisario Villarejo era de agente encubierto —como ha defendido en multitud de ocasiones—, en ningún momento de estas grabaciones se le oye utilizar la coartada de "no soy policía". Al revés, es constante el uso de "nosotros" al referirse a la UDEF y a las indicaciones que les dará. Si la justificación es que estaba intentando obtener información para aportarla a los investigadores —otra de sus excusas ya clásicas—, entonces no se entiende la obsesión del abogado Vallejo en enseñarle las fincas libres en Estepona o los proyectos urbanísticos que podrían atraer al alcalde que sucedería a Barrientos.

O sí, porque fue con Valadez ya como máximo representante del Consistorio que el comisario y Juan Carlos Escribano consiguieron una licencia perseguida desde hacía tiempo. Licencia que el alcalde detenido Barrientos no les concedía y con la que Villarejo quería montar su clínica y hacerse con unos pisos de lujo en la urbanización Mirador de la Cala. Es decir, hubo sin duda un negocio que aportó a las arcas privadas del policía pingues beneficios y que no pueden justificarse con la cortada del agente encubierto. De hecho, Villarejo llegó a tener 48 inmuebles en Estepona.

Además, como se escucha a continuación, en esa primera reunión que mantienen a principios de 2009 el imputado Vallejo y el comisario con influencias en la UDEF dejan claro que el alcalde Valadez está colocado por el policía para que ayude a que le salgan los proyectos en el marco del nuevo Plan General de Urbanismo que se va a aprobar. Para mayor relajo, Villarejo insiste al imputado y cliente en que no se preocupe por la UDEF, porque él ya ha intervenido para que comiencen a "quitarle chicha" al informe que argumenta su imputación:

Villarejo: Antes de que se me olvide, del tema tuyo, que ya hemos hablado y hay buena predisposición. No ven problemas en poco a poco ir quitándole chicha [a los informes de la UDEF] pero que van a esperar que venga jueza nueva [al juzgado número 1 de Estepona, que será la que abrirá también la causa del ático de Ignacio González con la asociación de Villarejo como acusación popular y que finalmente ha sido archivada], por una cuestión lógica, porque claro, para no dar una política de cambio de criterios, porque claro, tenemos que alterar nuestros propios informes policiales, o sea desdecirnos... Por lo visto, el problema que existía contigo, aunque no me lo han dicho con mucha precisión, porque el jefe como te he dicho que es muy buen amigo [refiriéndose al entonces comisario jefe de la UDEF, José Luis Olivera], me ha dicho: "Hombre, no me hagas que les pida yo el favor directamente...". Entonces he hablado con el jefe de sección que lleva el tema, que es un tipo muy majete, Miguel Ángel, no me ha querido enseñar ningún papel, si me pongo muy pesado me lo enseña; le he dicho tengo interés, es un buen tipo, es amigo de mi hermano... Y me ha dicho que lo que te implica es el canuto [refiriéndose a pinchazo telefónico] del capullo este de Linares, que el tipo insinúa que eres un conseguidor también, de aquí del Ayuntamiento, que no lo deja muy claro, y entonces luego aparece: "Oye, a este tío hay que pagarle una comisión...".



Al día siguiente, el abogado malagueño y el policía y empresario darán una vuelta por los alrededores de Estepona para conocer las parcelas más cotizadas, entre ellas algunas que pertenecieron a Jesús Gil. El contacto es estrecho, y poco tiempo después, el 22 de mayo de 2009, la tarde antes de que se viera obligado a dimitir del Ayuntamiento de Estepona el concejal Ricardo Galeote (PP) por la Operación Gürtel, Villarejo vuelve a reunirse con Vallejo y le dará más detalles sobre ese grupo de la UDEF autor de los primeros 14 informes que sirvieron para desmantelar el ayuntamiento de Antonio Barrientos, como se escucha a continuación. Este grupo policial es el mismo al que pertenecen los agentes que elaboraron el informe de los Pujol y activaron las investigaciones contra Podemos, como lleva informando Público desde hace años.

Villarejo: Nosotros tenemos cierta capacidad, más que de influir, de dar una opinión... que en seguida te leen una lista y dices: "no, a ese quítamelo". He quedado el miércoles o el jueves con el jefe y antes hablaré con la inspectora esa que tú dices.



Vallejo: Silvia.



Villarejo: A ver qué me cuenta, que ella es la que me habló, que es la que más sabrá del tema… No es mala chica… Estuve con ella hace mes y pico... Toda esta operación la lleva el jefe de dispositivo, el jefe máximo, que es el que ha salido en todos los papeles, que se llama Olivera, ese es mi amigo. Pero después hay unos segundos escalones. El jefe del Operativo, que es un buen tipo… que es abogado y economista, economista seguro, abogado no lo sé, gran jefe, que tiene pinta de educado, que va de negro, con gafas y tal, muy correcto … No el que dices tú es Miguel,… pero bueno, es un inspector que va de segundo de ella… en este y en otros asuntos, en Estepona y en otros sitios solemos establecer unos honorarios que ahora, en tiempos de crisis, podemos decir: "no os preocupéis, que vamos a resultados"; pero no podemos meternos en ningún asunto que no veamos superclaro. Entonces hacemos un planteamiento que no suponga ningún retorcimiento mafioso de la normativa... y empezar a currar.

Según ha podido saber Público, además de su "tronco" el comisario José Luis Olivera, Villarejo estaría hablando del agente Miguel Ángel Cuevas (78.777), que también tomó declaración a Javier de la Rosa y a Victoria Álvarez para iniciar la causa Pujol; de la inspectora Silvia Orna (89.169); y del entonces inspector y jefe de seguimientos Miguel Ángel Arce (74.961), en la actualidad comisario y jefe de Blanqueo de Capitales pero también de la Unidad de Seguimientos, a pesar de que es un puesto designado para un inspector jefe, categoría que él no ostenta. Todos ellos, según los agentes de la UDEF consultados por este medio, eran "personas de la máxima confianza de Olivera y que participaron en todas las causas delicadas".

Por si hay dudas de que el interés de Villarejo por el Ayuntamiento de Estepona no residía en acabar con la corrupción, aquí se lo aclara a Manuel Vallejo:

Villarejo a Vallejo: El 90% de los convenios firmados por Antonio Barrientos [el alcalde detenido en el verano de 2008 en Astapa y que no daba a Villarejo y su socio la licencia que quería] los van mandar a tomar vientos (...). Pero bueno, tú dime si hay algo que te interesa.

Para a continuación aclararle al abogado, socio, imputado y conseguidor: "Hay una serie de proyectos que se van a ver, uno de ellos probablemente el nuestro".

Villarejo colocó al nuevo alcalde y al gerente de Urbanismo

En la segunda reunión del 22 de mayo, Villarejo se ve obligado a despedirse de Vallejo porque, como se escucha a continuación, ha quedado con el alcalde, David Valadez, aunque antes le explica a su socio que el nuevo dirigente es un producto que él lleva años diseñando; "posiblemente desde 2003", explican algunas fuentes a Público, "cuando Villarejo se empezó a interesar por Estepona tras llegar su hermano". Este audio corrobora, además, que tanto Valadez como Villarejo mintieron abiertamente, el primero al poner una querella a Público asegurando que no conocía al comisario, y el policía, al también renegar de esta bonita amistad cuando declaró con la obligación de decir la verdad en el Congreso de los Diputados.

Villarejo: Cuando David [Valadez] toma la decisión de denunciar es porque se ha curtido ya mucho en el tema. Ha ido varias veces ya al partido a Sevilla y le han dicho "vamos a contemporizar, no sé qué"… pero ya han venido inputs de Madrid, de embajadas, de tal, de no sé qué, y a David le admiten las cosas. O sea este tío [por Valadez] se cree que las cosas ocurren espontáneamente y, tú, como sabes, todo tiene un diseño. A David le admiten las cosas porque en un momento esto puede tomar unos derroteros diferentes y vamos por lo menos a canalizarlo y dirigirlo nosotros.

David Valadez. ARCHIVO

Finalmente llega Valadez para reunirse con quien parece su coach u orientador personal, el comisario José Manuel Villarejo, experto gestor de crisis, como se puede oír a continuación, que lo mismo le da ánimos que la seguridad de poder tener siempre al otro lado del teléfono a la UDEF:

Villarejo: No te debes preocupar ni del tema político ni del tema policial, porque afortunadamente yo estoy llevando la coordinación de las dos cosas. Entonces, si tienes algún problema tú hablas con Miguel Ángel [refiriéndose al jefe de la UDEF que lleva la investigación], con el que tú hablas, que él tiene toda la información extrapolicial.



Valadez: Ya, Pepe...

No es lo único que el policía hará por el nuevo alcalde, al que lleva tiempo diseñando. A pesar de haberlo negado en el Congreso a preguntas del diputado de ERC Gabriel Rufián, Villarejo coloca en la gerencia de Urbanismo a Diego de Lucas, quien será después administrador único en la sociedad del comisario con su mujer, Gemma Alcalá, y el periodista Daniel Montero con la que editarán la página Información Sensible. Además, le asegura para su tranquilidad, que Diego de Lucas tiene toda la confianza tanto del PSOE como del Ministerio del Interior. Todo un fichaje.

Villarejo: Vía contactos, y a través de las empresas nuestras, estamos mirando todas las cosas con lupa… para darle el OK, necesitamos proyectos, proyectos absolutamente transparentes y absolutamente honrados.



Valadez: Sí, Pepe, Urbanismo es Diego.



Villarejo: Diego tiene toda la confianza del partido y tiene la confianza del Ministerio del Interior, y por lo tanto con él no hay ningún problema. Cualquier cosa que quieras comentar, llamas a Diego o me llamas a mí.



Valadez: Yo lo que quiero, Pepe, es quedar para que conozcas a mi mujer, que te quiere conocer.