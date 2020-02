PP y Ciudadanos irán juntos a las elecciones de Euskadi. Los negociadores de los dos partidos, Teodoro García Egea (PP) y José María Espejo-Saavedra (Cs) han ultimado este miércoles los detalles del acuerdo. Ambos partidos han convenido que sea el líder de los populares vascos, Alfonso Alonso, el cabeza de lista, según ha podido saber Público. Desde la dirección de Ciudadanos alegan que los populares "tienen más presencia" que la formación naranja en la comunidad, por lo que la elección de Alonso es la más "lógica". Los naranjas consideran razonable ocupar el número dos de la lista y esperan colocar en puestos de salida a otros tres candidatos, uno por provincia. Actualmente el PP tiene 9 diputados en el Parlamento Vasco y Cs ninguno.

Ciudadanos ha terminando aceptando que este pacto preelectoral salga adelante en Euskadi aunque el PP se haya negado a acordar la misma coalición electoral en Galicia. La propuesta de Inés Arrimadas, portavoz de Cs en el Congreso y autora de la iniciativa —que fue ratificada más tarde por la gestora provisional de Cs y cuestionada por el sector crítico — consistía en negociar en Euskadi, Galicia y Catalunya como un 'pack'. Incluso amagó con romper las negociaciones si Alberto Nuñez Feijóo se oponía, pero finalmente ha perdido este órdago frente al gallego.

Sin embargo, los naranjas no renuncian a seguir peleando por el pacto en Galicia, aunque dan por "prácticamente imposible" el acuerdo. Feijóo ha mantenido una conversación por teléfono con Arrimadas, este miércoles y le ha trasladado su negativa a la coalición. El conservador le ha emplazado a buscar "otras fórmulas" aprovechando la confección de las listas. Espejo-Saavedra ha señalado poco después en los pasillos del Congreso que a su partido le ha "decepcionado" la respuesta del presidente gallego: "Espero que antes de que venza el plazo Feijóo rectifique". Ambas formaciones tienen hasta este jueves para presentar la candidatura que Cs debería ratificar en su Consejo General.

En Cs apelan a "seguir negociando" e incluso se abren a explorar vías intermedias, como la integración bajo las siglas del PP, pero teniendo autonomía de voto

Desde la dirección naranja apelan a "seguir negociando" e incluso se abren a explorar vías intermedias, como la integración bajo las siglas del PP —una opción a la que siempre se han negado—, pero teniendo autonomía de voto en las cuestiones que no se acuerden previamente. Se trata de una propuesta que se habría trasladado de manera informal desde el equipo negociador de Cs al del PP, y que los de Casado no contemplan, de momento, ya que supondría romper con la disciplina de voto.

Hay sectores del PP que piden una fórmula para que Feijóo incluya a Cs en Galicia como pacto previo a una coalición electoral a nivel nacional, pero el gallego confía en reeditar su mayoría absoluta por cuarta vez consecutiva sin la ayuda de Ciudadanos:"No seré rehén de ningún partido, ni tan siquiera del mío", aseguró el presidente de la Xunta el pasado sábado en el auditorio Mar de Vigo durante su proclamación oficial como candidato por el Partido Popular.

"Feijóo está enfadado con Cs, le hacen quedar como el malo"

Desde el PP de Galicia creen que la oferta de Arrimadas es solo de cara "a la galería" y que la propuesta únicamente contribuye a perjudicar a Feijóo: "Está muy enfadado con Ciudadanos, le hacen quedar como el malo", sostienen fuentes cercanas al líder gallego en conversación con este diario. "En Galicia la gente no conoce a nadie de Ciudadanos. No tienen proyección, no tienen capacidad, como no tienen representación parlamentaria, no existen".

Opinan que las únicas siglas con las que puede concurrir a las elecciones son las del PP: "Imagina la gente del rural gallego que lleva votando PP desde la época de Fraga y reconoce las siglas. De repente va a votar y no encuentra la papeleta. Por mucho que bombardees diciendo que ahora es 'España Suma' o 'Unidos lo que sea' no va a calar el mensaje", argumentan. Incluso hay reticencias internas a que se integre a miembros de Ciudadanos: "Hay mucho nerviosismo por las listas entre la gente... ¿y ahora vamos a tener que hacerles hueco a Cs cuanto tienen 0 diputados? Feijóo está siendo demasiado generoso".

La citadas fuentes creen que sería un error dar autonomía de voto a los naranjas: "Con una mayoría tan exigua no se puede dar libertad de voto a Ciudadanos... No ganamos nada. Si ellos difieren con nosotros en las políticas lingüísticas, ¿cómo lo sacamos adelante? No creo que el BNG vote con Feijóo" ironizan.