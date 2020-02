El acuerdo preelectoral entre PP y Ciudadanos está encallado en Galicia. Solo quedan ocho días para que se presenten las coaliciones electorales y los populares gallegos no ceden a las demandas de los naranjas. El presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, candidato a la reelección se ha mostrado favorable a que Cs se integre en las listas del PP, pero nada más. Para el conservador, la cooperación entre ambas fuerzas nunca pasará por diluir a los populares gallegos en una coalición, ya que el PP "es la fuerza hegemónica del centroderecha" en esa comunidad.

En las filas populares coinciden con Feijóo en el diagnóstico, pero abren la puerta a explorar otras "fórmulas" de colaboración: "Podría ser el nombre de Feijóo en grande y debajo 'Mejor Unidos' o las siglas del PP-Ciudadanos". Sin embargo, desde la dirección del PP también destacan que para los naranjas sería un "fracaso absoluto" presentarse en solitario y no llegar al 1% de los votos: "Una fuerza nacional no puede permitirse eso. Es lo que tiene el PACMA", ironizan.

Desde la dirección de Cs advierten que si no hay acuerdo en Galicia, tampoco lo habrá en Euskadi ni en Catalunya. El pasado martes se produjo la primera reunión entre las dos formaciones para tratar las coaliciones y los naranjas señalan que casi toda la reunión versó sobre Galicia, que es el principal escollo. Los de Arrimadas son conscientes de que no están en condiciones de exigir nombres, ya que Feijóo tiene mayoría absoluta, pero aseguran que no aceptarán integrarse en el PP: "Si esto no sale, nos presentaremos en solitario a las elecciones", señalan.

Feijóo: "El PP tiene 41 escaños y Ciudadanos tiene 0. Si la suma de 41 + 0 da que tiene que desaparecer el PP, creo honradamente que esa propuesta no es honesta"

"Yo no me veo enterrando las siglas del PP de Galicia. El PP tiene 41 escaños y Ciudadanos tiene 0. Si la suma de 41 + 0 da que tiene que desaparecer el PP, creo honradamente que esa propuesta no es honesta", aseguró Feijóo recientemente. Una posición respaldada por el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que ha vuelto a repetir este jueves que la postura de Casado es la misma que la del presidente gallego porque "el PP ya representa a todo el centro derecha en Galicia" y lo hace "muy bien".

Sin embargo, voces en Génova sostienen que aunque lo más cómodo es que Ciudadanos se integre en el PP, destacan que en las negociaciones "ambas partes tienen que ceder": "Feijóo está a nada de perder la mayoría absoluta. Y solo se puede gobernar de ese modo. No nos podemos permitir perder Galicia por 300 o 400 votos que se vayan a Cs. Eso ya ha ocurrido en el País Vasco por no ir unidos", argumentan. Son precisamente los mismos motivos que arguye Ciudadanos.

En Madrid son conscientes de que Feijóo es quien tendrá la última palabra y será el que tome la decisión: "Al final, él conoce mejor la realidad gallega mejor que nosotros. Lleva tres mayorías absolutas consecutivas. Confiamos en su criterio". El líder del PP podría forzar el acuerdo, pero es un escenario que no interesa a los conservadores por el cisma que crearía a nivel interno: "Cuando haces la cosas obligado se nota. Y Feijóo es un valor en activo en el PP. Queremos que siga así".



La dirección de Cs se ha puesto en contacto con el PP gallego

La dirección de Ciudadanos —en manos de una gestora interina— es la que está capitaneando las negociaciones. Según confirman a este diario, ya ha habido contactos con el PP gallego para convencerles de que acepten su propuesta de coalición. Feijóo se quejó recientemente en una entrevista concedida a RNE de que ningún dirigente de Cs en Galicia se había puesto en contacto con ellos: "Los votantes gallegos no entenderían que les marcaran el paso desde la sede de Ciudadanos en Madrid", afirmó.

Desde Ciudadanos ya han hablado por teléfono con la ejecutiva del PP gallego para explicarles su idea de ir juntos a los comicios que se celebrarán el próximo 5 de abril. En la dirección autonómica popular ya les han trasladado que esta cuestión la lleva personalmente Feijóo y que el presidente gallego se pondrá en contacto con Cs en los próximos días.

Tanto en el PP como en Ciudadanos ya advierten de que van a apurar al máximo los plazos. "Ha pasado en todas las negociaciones: en Madrid estuvimos hasta las 4 de la mañana con Vox horas antes de que invistieran a Almeida como alcalde, en Andalucía conseguimos que dos partidos que no se hablaran pactaran, en Murcia costó un poco más pero también lo sacamos... Al final habrá acuerdo", sostiene —optimista—un dirigente popular.