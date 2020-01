Arrimadas demana una coalició electoral amb el PP a Catalunya, Galícia i Euskadi

La portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha demanat aquest divendres estendre la llista conjunta amb el PP a Catalunya -anunciada aquest dimecres- a Galícia i el País Basc. Hi haurà comicis a les tres autonomies aquest 2020: "Tenim tres reptes fonamentals per a la història, tres territoris amb greus amenaces populistes i nacionalistes en els quals hi haurà eleccions", ha manifestat. "Davant aquesta situació podem fer dues coses: continuar mirant cap a un altre costat com desgraciadament s'ha fet aquest país durant 40 anys o enfrontar-nos amb sentit d'Estat, amb valentia i amb generositat. Jo ho tinc molt clar", ha assenyalat la candidata a presidir el partit.

Arrimadas ha demanat una reunió extraordinària a la direcció de Ciutadans —en mans d'una gestora provisional fins al congrés de març— per decidir i debatre si teixir acords en aquestes tres comunitats: "Això no és només coherent amb el que jo penso i és coherent amb l'estratègia definida pel meu partit, Cs sempre serà un partit que busqui acords amb els constitucionalistes", ha inquirit la portaveu. "Ho fem perquè mai de la vida hi ha hagut un Govern central com el d'ara", ha justificat.



La formació taronja sempre s'havia negat a confluir amb el PP més enllà de Navarra. Llavors, explicaven l'aliança per la presència d'un altre partit, UPN, que actuava com a nexe d'unió entre totes dues formacions. No obstant això, l'expresident de Ciutadans, Albert Rivera, descartava que aquesta aliança es ratifiqués a altres territoris: "Nosaltres som liberals i ells conservadors", deia.

Arrimadas ha batejat la coalició com a "Millor Units" i ha assegurat a cada territori podrien estudiar-se "diferents fórmules" amb aliances pre i poselectorales, amb la llista conjunta com a opció prioritària. Així mateix ha assenyalat que estaria "encantada" que el PSOE "rectifiqués" i s'unís a la proposta: "Hi ha molts socialistes més còmodes amb aquesta fórmula que amb la de Navarra", ha inquirit.

Arrimadas exigeix un acord en les tres comunitats

Arrimadas no compta que Vox s'uneixi a la coalició: "Ells mateixos s'han autodescartat de manera taxativa i, a més, no sorprendrà la coherència de Ciutadans. Si no ens obrim a fer governs de coalició amb Vox, no ens obrim a fer coalicions electorals" encara que ha manifestat sentir "molt de respecte" pels votants del partit ultradretà.

Així mateix, la condició principal perquè l'aliança pugui dur-se a terme és que ha d'haver-hi un acord en els tres territoris. Això situa el focus en el president gallec, el popular Alberto Nuñez Feijóo, contrari a aquesta fórmula: "L'amenaça que Galícia tingui un Govern nacionalista és absolutament real i certa. I corregir les coses que es puguin corregir. Per a nosaltres és una oportunitat intentar buscar la fórmula de Mejor Unidos també allà i intentar corregir coses que crec que es poden corregir", ha assenyalat Acostades.