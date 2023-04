Colau arranca la carrera para revalidar la Alcaldía con Yolanda Díaz: "Somos la única garantía de un gobierno progresista en Barcelona"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha mostrado su apoyo a la candidatura de Ada Colau para las elecciones municipales del 28-M en un acto que ha tenido lugar este sábado en el Palau de Congressos de Barcelona: "Hago un llamamiento para que todos los trabajadores y trabajadoras se movilicen y voten a Barcelona en Comú".

El encuentro, que ha comenzado con la presentación de la candidata número seis de BComú, Jessica González, ha sido el primer acto desde que la vicepresidenta hizo pública su voluntad de presentarse en las próximas elecciones generales.

Los más de mil asistentes han recibido a Díaz y Colau entre vítores, cánticos y aplausos, y tras un breve boicot del colectivo que reclama la cesión de la Antiga Escola Massana, un centro público de arte, Díaz ha arrancado su discurso reivindicando la "política cotidiana" de la líder de los Comuns. Ha apuntado, también, que "Barcelona en Comú aborda las grandes crisis que tenemos ahora mismo" y que decidió invertir recursos públicos "para mejorar la vida de la gente".

El modelo de Colau frente al de Trias

En cuanto al característico modelo urbanístico de Colau, Díaz ha subrayado que "no estar de acuerdo con las superillas es no querer una ciudad en la que se prime la vida". Las políticas de BComú, dice, "priorizan la gente, la vida, el comercio local, el consumo responsable y la vivienda".

La vicepresidenta ha hecho hincapié en la necesidad de hablar, no solo de la transición ecológica, sino también del "tiempo social", del "tiempo de vida y los cuidados". Este modelo de "esperanza" se contrapone al de Trias, "un modelo del pasado, de la desregularización, de los lobbies y de la política para la gente que no vive en los barrios".

Según Díaz, Colau se emparenta con los logros del gobierno de coalición en España y es conocida por haber levantado una ciudad que se preocupa por un derecho fundamental, la vivienda.

Sin miedo a las querellas

En la misma tónica, Colau ha señalado que son la "única garantía de un gobierno progresista en Barcelona" y que, desde que llegaron a la Alcaldía hace ocho años, "no han parado de poner orden" en una ciudad que estaba "llena de contaminación y pisos turísticos ilegales".

Durante el discurso, ha reivindicado su entereza ante las críticas que ha recibido su partido desde el momento en que ganaron por primera vez en 2015, cuando les consideraron un "accidente del sistema".

"Como no hemos puesto alfombras rojas a los que quieren continuar contaminando y especulando, nos han puesto unas cuantas querellas", ha apuntado Colau. No obstante, dice, "no les asustan". BComú quiere mantener su inversión en gasto social y tender la mano a todo el mundo que quiera un gobierno progresista, "vengan de donde vengan" y "hayan votado lo que hayan votado" en otras elecciones.