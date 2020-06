Colectivo Trans pide el registro urgente de la su ley ante "el ruido de la caverna" desde sectores progresistas

Representantes de colectivos de personas trans y de sus familias han exigido este lunes ante el Congreso de los Diputados el registro "inmediato y urgente" de una Ley Trans estatal para que las personas de este colectivo vean jurídicamente protegidos sus derechos, al tiempo que han advertido de que hoy en día el "rugido de la caverna" proviene de sectores progresistas con discursos que "abrazan a la ultraderecha".

"Si la primera semana de septiembre no tenemos una fecha de registro, yo iniciaré una huelga de hambre indefinida hasta que tengamos la fecha", ha señalado la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, en declaraciones a los periodistas a las puertas del Congreso de los Diputados. Ya lo hizo en octubre de 2018, junto a otras 16 activistas, si bien la huelga fue desconvocada al día siguiente tras obtener el compromiso de impulsar la Ley Estatal Trans por parte de Podemos, cuando este partido estaba en la oposición.

Ahora, más de año y medio después, los colectivos han instado al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos al cumplimiento del acuerdo programático, que contempla la aprobación de la Ley Trans. Al respecto, Cambrollé ha avanzado que van a reunirse con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y con responsables de Unidas Podemos, "en los próximos días".

Cerca de una veintena de representantes de entidades, acompañados por representantes de ERC, la Cup y Más País, han expresado este lunes frente al Congreso su malestar ante el "panfleto transfóbico" elaborado y difundido por PSOE recientemente. Se refieren al documento interno en el que los socialistas reivindican que la mujer es el sujeto político del feminismo y rechazan "la autodeterminación sexual" y las teorías y el activismo queer.



En esta línea, Cambrollé ha señalado que el colectivo trans lleva "42 años esperando ser iguales". En todo este tiempo, según ha remarcado, "la caverna rugió" cuando se habló del divorcio, del aborto y del matrimonio igualitario porque "no quería" que el colectivo avanzase en derechos.

"La única diferencia es que ese ruido de la caverna hoy no viene de la ultraderecha, hoy viene de sectores progresistas y eso lo hace todavía más peligroso y más grave porque el discurso que hoy nace de ese documento transfóbico es abrazado por Hazte Oír y por Vox", ha manifestado, para después preguntar quién defenderá al colectivo si el progresismo "abraza a la ultraderecha".

"No entendemos esta dicotomía de enfrentar de una manera perversa al feminismo contra las personas trans", ha aseverado Cambrollé, apuntando que "no existe" esa lucha entre feministas. "El feminismo y el colectivo LGTBI vamos de la mano porque es el mismo el enemigo el que nos está pisoteando los derechos: proviene de un sistema patriarcal y machista", ha argumentado Cambrollé, señalando hacia las personas que en el acto portaban banderas feministas, junto a aquellas que llevaban banderas trans y no binarias.

Cambrollé ha destacado que una ley trans "viene a garantizar" a estas personas "los mismos derechos que tiene la ciudadanía". "No venimos a destruir el sujeto 'mujer', ha agregado. Venimos a engrandecer al sujeto mujer desde la heterogeneidad y diversidad. La mujer no es un objeto homogéneo: blanca, rica y con bolso de Louis Vuitton, es también la mujer trabajadora, la gitana o la negra.

"Pedimos derecho al trabajo, pedimos derecho a la salud, pedimos derecho a no ser discriminadas en el deporte. Eso no es teoría queer, eso es ejercer ciudadanía como el resto de los demás ciudadanos, y los derechos nunca contravienen a otros derechos", ha alegado Cambrollé.

En este contexto, entidades en defensa del colectivo trans pidieron hace unos días al PSOE una rectificación y que "se desmarquen oficialmente del contenido de ese documento", si bien Cambrollé ha denunciado que el PSOE por el momento "no ha movido un ápice" ni ha contactado con los colectivos trans.

"Cuando se habla de teoría queer me parece un acto vergonzante y deshumanizante", ha puntualizado, haciendo hincapié en que una ley trans "solamente viene a proteger a los menores" de acuerdo a diversos convenios jurídicos internacionales.

En este contexto, ha recordado que los colectivos trans hoy en día están organizados para reivindicar sus derechos. "No tenemos nada que perder", ha afirmado Cambrollé al respecto, haciendo un llamamiento a sumarse el próximo día 4 de julio a la concentración en el centro de Madrid para exigir el trámite urgente de la ley trans estatal.

La autodeterminación de género: "un derecho fundamental"

Los representantes de las entidades en defensa del colectivo trans han defendido que la libre autodeterminación del género "es un principio que ha adquirido rango de derecho humano fundamental" y que está contemplado en diferentes legislaciones del mundo.

"Esto no es una lucha contra los hombres y mujeres del PSOE", ha apuntado al inicio de su intervención Carol Alonso, de la Asociación de Familias de Menores Trans Crysallis, destacando que esta lucha es para que las personas trans "tengan acceso a la plenitud de sus derechos". Tal y como ha recordado al PSOE, la autodeterminación del género está "recogida en multitud de leyes autonómicas" que el partido "ha apoyado".

También en representación de familiares del colectivo ha intervenido Natalia Aventín, quien ha subrayado que la libre autodeterminación del género forma parte del derecho y de las normas internacionales, al tiempo que ha reivindicado la despatologización. Por ello, ha pedido al Gobierno que legisle y que dé "una fecha urgentemente" para iniciar la tramitación parlamentaria de la Ley Trans.

En esta misma línea se ha pronunciado el representante de la confluencia trans Eric García, alegando que esta tramitación es "inmediata y urgente". García ha instado a los grupos parlamentarios a que apoyen el registro de la ley trans ante "las agresiones" y "las incitaciones al odio" que sufre el colectivo.

Asimismo, ha destacado que "el movimiento feminista siempre ha reivindicado "el derecho sobre el propio cuerpo". "Ese es el mismo derecho que las personas trans reivindicamos", ha apostillado, para insistir en la necesidad de aprobar una ley específica trans a nivel nacional "que ampare a todos los sujetos políticos".

Desde el Observatorio contra la homofobia de Cataluña, Enrique Vázquez ha dicho que "los derechos y las libertades de las personas trans no son un mercado, no están en subasta". "Los derechos vienen para quedarse y no se pueden poner en contradicción, se complementan".

A su juicio, "las políticas públicas tienen que estar para precisamente dar motor, ser valientes y acabar con el estigma que viven las personas trans". En este contexto, ha pedido al PSOE que "pida disculpas y rectifique" tras cometer "un atentando tan grave" contra los derechos del colectivo al elaborar ese documento interno