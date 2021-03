La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado este miércoles al vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que no haya consultado con la Consejería de Sanidad su propuesta de que los ciudadanos vacunados puedan moverse libremente en Semana Santa, puesto que son las autoridades sanitarias las que deciden qué medidas tomar.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Aguado se ha mostrado partidario de que las personas vacunadas puedan moverse libremente por todo el territorio nacional, aunque ha sostenido que "lo suyo" sería que el Gobierno de España marcara una estrategia de movilidad para todo el país y no solamente para Semana Santa. "Me sorprende que después de dos horas de debate en el Consejo Gobierno no lo hayan comentado, las competencias en materia de sanidad las tiene un consejero que estaba allí presente y al que no se le ha consultado", ha expresado Ayuso a los medios en un acto en Pozuelo de Alarcón.

Ayuso ha dicho que propuso esta medida en agosto para que los ciudadanos vacunados y que tengan anticuerpos por haber pasado la enfermedad "empiecen a tener una cierta libertad", pero se quedó "sola". "Pero esas decisiones las tomo con mi equipo sanitario", ha aseverado Ayuso, que ha pedido dejar a la Consejería de Sanidad decidir qué medidas hay que ir tomando en función de cómo evoluciona la pandemia.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Ayuso y Aguado airean sus diferencias en cuanto a la gestión de la pandemia se refiere. El pasado mes de octubre, Aguado señaló que su partido, Cs, es al PP su "socio de gobierno, no súbdito de nadie". Ambos dirigentes mantienen una tensa relación desde los inicios de la coalición en agosto de 2019 y han protagonizado sonados choques durante los meses más duros de la emergencia sanitaria.

Ayuso no quiere cerrar perimetralmente en Semana Santa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que "a priori" no es partidaria de cerrar perimetralmente la autonomía en Semana Santa aunque sí de mantener el toque de queda. En declaraciones a los medios, tras visitar Pozuelo de Alarcón, la dirigente madrileña ha incidido en que "aún queda bastante tiempo" para estos festivos, y aunque muchas personas necesiten organizarse con antelación, ha recordado que la Comunidad de Madrid necesita esperar a 15 días antes para tomar las decisiones respecto al virus.

Ayuso: "Como queda mucho aún no se puede valorar"

"Como queda mucho aún no se puede valorar, pero yo no soy partidaria a priori de cerrar Madrid. No soy partidaria de cerrar nada, pero tampoco de ampliar los toques de queda porque aún tenemos las UCI en una situación complicada y porque esto puede cambiar en cualquier momento y darnos un susto", ha manifestado.

Así, ha incidido en que la actividad por el momento se va a quedar "como hasta ahora", pero ha recalcado que no ve mal que ciudadanos de otros rincones de España o turistas de otros países acudan a la región, a sus museos o a mover la economía madrileña a través de comercios y restaurantes, "mientras que se cumplan siempre y en todo momento las recomendaciones sanitarias".