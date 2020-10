La sesión de control celebrada este jueves en la Asamblea de Madrid ha provocado una unión insólita: todos los partidos de la oposición -incluido Vox- han cargado contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, tras votar en contra de la propuesta del Consejo Interterritorial que restringirá la movilidad en Madrid capital y 9 municipios más de la región. Esta resolución es "de obligado cumplimiento" para todas las comunidades autónomas y da un plazo de 48 horas para aplicar las medidas.

Ante las preguntas de la oposición, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que acatará finalmente las nuevas restricciones, pero que recurrirá la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los tribunales. "Vemos una orden escrita en un ladrillo sin entender nada donde se imponía unas órdenes de manera unilateral. Esta comunidad no está en rebeldía. La acataremos, pero iremos a los tribunales para defender los intereses legítimos de los madrileños", ha señalado en la Asamblea.

La portavoz de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha pedido explicaciones al vicepresidente regional, Ignacio Aguado. "No entendemos lo que está haciendo Aguado, no sé si es que no se enteró de lo que iba a hacer el Gobierno de la Comunidad pero tiene que dar explicaciones de lo que está pasando", ha dicho. Aguado anunció el pasado martes que se había llegado a un "principio de acuerdo" con el Ejecutivo central y que la región votaría a favor en el Consejo Interterritorial a la propuesta de Sanidad. Finalmente no fue así.



Por su parte, la portavoz ultraderechista Rocío Monasterio ha acusado a los dirigentes de PP y Cs de dar "un espectáculo bochornoso", de ruedas de prensa, de borradores y de desmentidos. Y mientras los madrileños estamos perplejos. Perplejos, atónitos, nos sentimos abandonados", ha aseverado. Monasterio ha criticado el desacuerdo en el consejo de política interterritorial. "Como han visto, hasta el señor Mañueco -presidente popular de Castilla y León- vota en contra suya, que ya es el colmo lo que hemos visto ayer", ha recriminado.

"Lamento que compre la mercancía socialista del relato que nos están imponiendo medios de comunicación y activistas mediáticos que actúan de la misma manera contra su grupo, el mío y contra este gobierno", le ha contestado la presidenta de la Comunidad de Madrid a la portavoz de Vox.

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha pedido la dimisión de Ayuso. "Pedimos una vez más que se vaya. ¿Conoce 'Chernóbil'? Es una serie que describe la negligencia con la que se gestionó el accidente nuclear, lentitud en la toma de decisiones, censura, negación de los hechos... ¿Le suena familiar?", ha inquirido. Por último, el representante del PSOE, Ángel Gabilondo, le ha pedido a la presidenta que cumpla la orden ministerial. "Es una cuestión de salud publica y de estado. Cumpla la ley y acate la orden".

La dirigente conservadora ha asegurado que cumplirá "porque no somos como sus socios independentistas", pero ha repetido que elevará la cuestión a los tribunales. "Iremos, como lo hicimos con el cambio de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas".