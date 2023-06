Un concejal de Vox compara la bandera LGTBI+ con la "de los pedófilos" 

Francisco Piñol, edil de Vox en el Ayuntamiento de Mérida, pidió este jueves la retirada de la bandera LGTBI+ del edificio consistorial por considerar que incumple la legislación y porque podría sentar precedentes para que también se cuelgue "la bandera de los pedófilos".

Para el concejal de la formación de ultraderecha, el Ayuntamiento no debería estar "embanderado" con enseñas que "no pertenecen a lo que dice el Tribunal Supremo ni la Constitución".

La Fundación Triángulo Extremadura trasladó el mismo día las declaraciones de Piñol a la Fiscalía de Delitos de Odio. La organización defensora de los derechos LGTBI+ condenó lo dicho por el edil durante el acto y remitió las imágenes y el discurso al fiscal para "que se investigue si es constitutivo de delito".

Además, la organización también exigió una disculpa pública por parte del concejal de Vox y recordó que la extrema derecha ya ha retirado la bandera LTGBI+ en otras localidades de la región extremeña.

Silvia Tostado Calvo, presidenta de Triángulo en Extremadura, anunció medidas legales "porque las declaraciones son intolerables y tremendamente graves" y la relación entre esos delitos tan graves y las personas lesbianas, gais, bisexuales o trans "es indigna".

Tostado, sin embargo, no mostró ninguna sorpresa, puesto que la afirmación de Piñol "sigue a las de Abascal, que directamente ha dicho que los colectivos LGBT corrompemos a niños en colegios". Añadió que "sus discursos y posicionamientos, que nos llevan a otros tiempos, fomentan el odio y la discriminación hacia homosexuales, mujeres o migrantes, y tienen consecuencias"

Un pleno polémico

La petición tuvo lugar este jueves durante el pleno ordinario del consistorio emeritense, en el apartado de ruegos y preguntas. En esta sección, Piñol, un médico jubilado, recordó ser el mayor de los allí presentes. Además, también subrayó que, mientras que el resto de concejales del nuevo Gobierno tiene hijos, él ya cuenta con nietos.

De hecho, fue su condición de abuelo la que destacó para justificar su postura. "Digo esto porque si seguimos saltándonos la ley, el día de mañana vamos a ver la bandera de los pedófilos y nuestros hijos, mis nietos, pueden estar metidos en eso".

El edil requirió al alcalde socialista, Antonio Rodríguez Osuna, que pida un informe por escrito de la Secretaría General sobre la Ley de Banderas, a lo que la cabeza del Ayuntamiento, que gobierna con mayoría absoluta, respondió que no es eso lo que la ley recoge. Según la normativa, lo que no está permitido es sustituir una bandera oficial por otra que no lo sea.

La fachada del Ayuntamiento de Mérida siempre luce banderas que se corresponden con la festividad del momento

Después añadió que "uno por tener más años no sabe más". De hecho, la fachada del edificio consistorial suele ser un lugar para señalar las distintas festividades. Desde la Semana Santa hasta el Festival Internacional de Teatro Clásico o el Día del Alzhéimer, todas las celebraciones han encontrado su lugar en esta sin tener en cuenta creencias ideológicas o religiosas, "algo que es perfectamente legal y democrático".

El alcalde de Mérida aclaró que en el Ayuntamiento están colgadas siempre las banderas tal y como establece la legislación, "aunque muchos no creen en Europa ni en las comunidades autónomas", concluyó en referencia a Vox.

No es el único gesto polémico que Vox protagoniza esta semana. Durante el primer pleno de la nueva legislatura del Ayuntamiento de Albacete, celebrado este jueves, cuatro ediles de Vox se negaron a levantarse en el minuto de silencio que se pidió para mostrar respeto a las víctimas de violencia machista.