Una concejala de la CUP denuncia acoso por parte de un responsable de las juventudes de Junts

La concejala de la CUP en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Ariadna Sierra ha denunciado que ha sido víctima de situaciones de acoso machista continuadas por parte de Josep Arcas, secretario de organización de las Juventudes Nacionalistas de Catalunya (JNC) local, las juventudes de Junts.

En una intervención en el pleno de este lunes, Sierra ha descrito varios episodios de acoso. Concretamente, la edil ha expuesto que Arcas manipuló imágenes de ella y las difundió a través de las redes sociales durante el primer mes de este mandato, que posteriormente le ha instado a ponerse un burka y que aseguró que su compañero del grupo municipal no le permitía hablar en el pleno. "Me ha preguntado que con cuántos policías nacionales me había acostado", ha explicado.

Arcas también se presentó a un pleno con una caja de condones y la entregó a Sierra "diciendo que quería evitar que nos reprodujéramos", y se presentó en un espacio donde trabaja como voluntaria "con más condones", ha relatado Sierra, apuntando que sus compañeras evitaron que la encontrara.

🔴 Documentat gràficament com Josep Arcas de @jncsantcugat duia a la regidora @ariadna_sibel de @cupsantcugat caixes de condons. No ha estat fins ara, després de denunciar-ho públicament a xarxes, que la @jncsantcugat ha dit que prendrà cartes en l'assumpte. pic.twitter.com/p5AUEL3bNl — David Melero 📸 📽 ✏ 🔴 (@davidmelero__) October 22, 2024

Sierra ha asegurado que este miembro de la JNC ha hecho campaña, es apoderado y sale en fotos tanto de la cuenta oficial como del alcalde, que es de Junts. Por eso, la concejala de la CUP ha pedido que "se responsabilicen" de los actos de Arcas. La JNC ya ha pedido disculpas a Sierra. También lo ha hecho el secretario general de Junts, Jordi Turull.

La secretaria general de la JNC, Adriana Urroz, ha asegurado que ya ha trasladado personalmente al órgano disciplinario interno las actuaciones que ha denunciado públicamente Sierra: "Estos hechos no representan a la JNC y así lo he trasladado personalmente a la concejala", ha señalado en su perfil de X.

Urroz ha añadido que Arcas es militante de la JNC pero que no tiene ninguna responsabilidad a nivel nacional y que no actúa "siguiendo órdenes o consignas". Por su parte, el jefe local de la JNC y secretario de organización local de Junts, Àngel Segura, ha destacado, también en X, que Arcas no es militante de Junts pero sí de la JNC, y que existen límites que considera que no se pueden superar: "Traslado en nombre de la JNC Sant Cugat nuestras más sinceras disculpas y nuestra condena a los hechos que ha explicado la concejala".

Por su parte, el alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, se ha manifestado en redes retuiteando este mensaje de Turull. Aunque inicialmente solo respondió a la concejala asegurando que tomaban nota de sus palabras, sin tomar ningún tipo de acción contra las acciones de Arcas.

"Silencio atronador" del alcalde

Por su parte, el secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha asegurado en declaraciones a TV3 que se trata de un hecho "muy denunciable" y ha lamentado el "silencio atronador" del alcalde. "Este es un ejemplo claro de lo que ocurre a las mujeres cuando entran en política u ocupan espacios de poder, son sitiadas, castigadas y más perseguidas que los hombres", ha dicho.