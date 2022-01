Condenado por incitación al odio racial el candidato francés de extrema derecha Zemmour 

Éric Zemmour, conocido como el 'Trump francés' y candidato a las elecciones presidenciales de abril, ha sido condenado por incitación al odio racial, tras unas declaraciones de 2020 en las que tachó a los menores no acompañados de "ladrones, asesinos y violadores". Es la tercera condena contra el experiodista y escritor por esos mismos cargos.



El Tribunal Correccional de París le impuso una multa de 10.000 euros este lunes, según recoge Efe, después de que una treintena de asociaciones humanitarias denunciaran unas palabras que pronunció en el programa de televisión que hasta finales de 2020 tenía en la cadena de información CNews, propiedad del multimillonario Vincent Bolloré.

Tras el atentado contra la antigua redacción de Charlie Hebdo en septiembre de 2020, Zemmour cargó contra los menores no acompañados: "No tienen nada que hacer aquí, son ladrones, asesinos, violadores, es todo lo que son. Hay que expulsarles, no deberían ni venir (...) es una invasión permanente, hay un problema político con la inmigración", llegó a afirmar.



El ultraderechista, tras la condena, emitió un comunicado en el que mostró su intención de recurrir y acusó a los jueces de "ceder a los caprichos" de las asociaciones humanitarias.



Nous voulons la fin de ce système qui resserre chaque jour le garrot sur la liberté d’expression et le débat démocratique. Ce système fabrique du délit d’opinion de manière industrielle. Il est urgent de chasser l’idéologie des tribunaux. La justice doit redevenir la Justice. pic.twitter.com/KDyXiFK0oj — Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 17, 2022

Las encuestas llegaron a situar al filósofo del supremacismo francés por delante de la ultraderechista Mari Le Pen, pero los últimos sondeos no son tan buenos para él. La burbuja inicial, creada a golpe de polémicas, se ha desinflado y figura en la mayoría de los sondeos en cuarta posición en intención de voto, según recoge Europa Press.

Además, un 62% de los franceses creen que Zemmour es "un peligro para la democracia", según un sondeo publicado por Le Monde y Franceinfo. Es así el candidato que más recelo despierta, por encima de Marine Le Pen, señalada como un peligro por el 50% de las personas entrevistadas.