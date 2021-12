Éric Zemmour, el "Trump francés", se suma a la carrera por el Elíseo en su peor momento

El polemista de ultraderecha Éric Zemmour (Montreuil, 63 años) ya es candidato oficial a la presidencia de la República francesa. El antiguo periodista, con postulados machistas y racistas y condenado en dos ocasiones por "incitación al odio", dio el anuncio este martes en un vídeo difundido por las redes sociales.



"Durante mucho tiempo me contenté con mi rol de periodista y escritor (...), me decía que cada uno su papel. (...) Pero la cuestión ya no es reformar Francia, sino salvarla. Por eso he decidido presentarme", dijo en una grabación de diez minutos con tintes nostálgicos y referencias a una Francia "que está a punto de desaparecer": la de Napoleón Bonaparte y del general Charles de Gaulle; la de personajes como Molière, Voltaire y Rousseau; o la de Brigitte Bardot y Jean-Paul Belmondo.



No sorprendió a nadie. En ensayista y tertuliano, también conocido ya como el "Trump galo o el filósofo del supremacismo francés", llevaba meses jugando con su presentación a las elecciones del próximo año. En abril ya se veían por las calles francesas carteles con su foto, la fecha de 2022 y el mensaje "Yo voto por Zemmour".

Sin embargo, el ultraderechista ha presentado la candidatura en su peor momento. Su gran batalla es con Marine Le Pen y las encuestas llegaron a situarlo incluso por delante de ella pero los sondeos más recientes apuntan a un duelo electoral entre los dos representantes de la extrema derecha francesa.

Los sondeos lo sitúan por detrás de Le Pen y uno de ellos en cuarta posición por lo que no pasaría a la segunda vuelta

Solo un 19 % de los encuestados cree que es competente para sacar a Francia de la crisis, frente al 27 % de Le Pen, según un sondeo del diario Libération, recogido por Efe. Otra encuesta hecha pública este martes por el canal BFMTV lo coloca en cuarto lugar en las intenciones de voto (12 %), por detrás de Macron (25 %), Le Pen (20 %) y el conservador Xavier Bertrand (13 %), por lo que no pasaría a la segunda vuelta.



Como explica Pablo Bustinduy en una columna en Público, las próximas elecciones serán determinantes para Francia y la propuesta de Zemmour puede cambiar el escenario. "La novedad de Zemmour consiste en poner a Francia ante un espejo en el que, muestres lo que muestres, solo aparece reflejado el abismo: la decadencia, la yihad, la guerra civil, la violencia, el miedo. El país, dice Zemmour, no ha dicho su última palabra, pero quizá sí haya dicho la penúltima: una palabra de agonía y de fin de los tiempos. Ese es el gesto en que reside su fuerza", argumenta.

Sin embargo, Bustinduy también sostiene que la irrupción de Zemmour puede ser lo que necesitaba Emmanuel Macron para asegurarse la reelección porque se ha fracturada "el campo lepenista". En ese sentido, el actual presidente tendría una oportunidad que aprovechar pero "la esfera pública francesa vive una situación caótica, marcada por la descomposición de los campos políticos a izquierda y derecha". "La desintegración de la oferta política ha bajado hasta el 16% la barrera para pasar a segunda vuelta en los sondeos. En un escenario tan volátil e incierto, mal harían en confiarse las fuerzas del macronismo", advierte.