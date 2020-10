La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se reunió este miércoles en Ávila con sus homólogos en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, para decidir si confinaban perimetralmente los territorios de cara al puente del próximo puente de Todos los Santos y también al del 9 de noviembre, festivo únicamente en la Comunidad de Madrid. Mientras que Mañueco y Page acordaron cerrar sus fronteras hasta el próximo día 9, Ayuso pidió un confinamiento por días, desmarcándose de ellos.

García Page ha hecho hincapié en una entrevista en Cadena Ser que tanto él como Mañueco incidieron durante la reunión en que ley no permite regular por días y ha calificado de "kafkiano" que haya decisiones y versiones distintas sobre "algo que ha quedado muy claro". "Yo quiero huir por completo de las discusiones artificiales que están muy bien de la M-30 para dentro, pero que no arreglan los problemas", ha aseverado, no sin antes revelar que "salieron absolutamente convencidos de que había un planteamiento acordado de fondo".

El presidente de Castilla y León, que pertenece al PP, también aseguró en TVE que advirtieron a Díaz Ayuso de que no podía cerrar a su antojo, porque así está estipulado por ley. "La presidenta ha dicho que le parecía bien cerrar el puente, pero le hemos recordado que el decreto del estado de alarma establece un mínimo de siete días", dijo. Sin embargo, la presidenta madrileña no entró en razones y mantuvo su postura en la rueda de prensa conjunta. "Si el Gobierno central no permite cerrar sólo viernes, sábado y domingo, Ayuso no cerrará Madrid", aseguran desde su entorno.

Los tres dirigentes comparecieron conjuntamente este miércoles. Si bien Mañueco y García Page hablaron de "coordinación", "cordialidad" y "entendimiento" entre las tres autonomías, revelando que cerrarían sus comunidades, Ayuso se desmarcó de ese relato y se dedicó a cargar contra el Gobierno. "Madrid ha sido tratada a veces como apestada y con madrileñofobia", aseguró. "Hemos sufrido de manera sectaria como nos han cerrado. Sin diálogo. Nos han impuesto un estado de alarma a la carta", declaró.

"Le quiero pedir al Gobierno que nos escuche. En el puente de Todos los Santos suele haber seis millones de desplazamientos por todo el país, un millón de ellos son madrileños. Pero tener perimetrada la Comunidad de Madrid no significa nada", dijo, bajo la atónita mirada de sus homólogos. "Quiero pedir al Gobierno que nos deje cerrar por días y no directamente por siete días. Podemos intentarlo. Este puente es una oportunidad". La presidenta dirigió una misiva horas más tarde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le instaba a permitir este confinamiento por días.

Otro que tampoco coincide con el planteamiento de Díaz Ayuso es su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos. "Aguado sigue manteniendo su postura, que es el cierre perimetral de la Comunidad hasta el 9 de Noviembre. A 24 horas de que empiece el puente, los madrileños siguen sin saber qué deben hacer. Es normal que estén cabreados", aseguran a Público fuentes cercanas al vicepresidente.