El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, advirtió este viernes de que "no habrá ningún espacio de impunidad para los hechos vandálicos", en referencia a los disturbios que están produciendo en Catalunya, y añadió que "un Estado de Derecho no puede ceder ante la exaltación".

Sanchez insistió en que la violencia nace de "grupos organizados" y dio garantías de que "los culpables de los actos violentos serán identificados y conducidos ante la Justicia" para que respondan por sus actuaciones.

El presidente en funciones, en conferencia de prensa tras asistir a la Cumbre europea, indicó que el Gobierno tiene todos los mecanismos para que prevalezcan las leyes, y quiso dar su apoyo a los tribunales y a las fuerzas de orden público, tanto las estatales como las autonómicas, "por estar actuando con una coordinación modélica", dijo.

En cuanto a la posibilidad de que pueda tomar medidas extraordinarias como la aplicación del artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional, como insistentemente le piden PP y Ciudadanos, Sánchez indico que el Ejecutivo tiene todo los escenarios previstos para actuar, pero aclaró que lo hará cuando se den las condiciones para ello y, en su opinión, ahora no se dan.

Sánchez indicó que "la moderación es fortaleza" y que actuará bajo los principios de "firmeza democrática, unidad y proporcionalidad", a la vez que recordó que es la propia ley la que dicta cuándo se pueden tomar esas medidas extraordinarias.

"Los independentistas tienen que reconocer que Catalunya no es un solo un pueblo"

A ser preguntado por el anuncio del president de la Generalitat, Quim Torra, de celebrar otro referéndum, Sánchez indicó que no hay que repetir errores y que es el tiempo de abrir una nueva etapa. "·Después de la sentencia, convivencia", reclamó.

Eso sí, criticó duramente la actitud de Torra por "banalizar y frivolizar" con la violencia, y le acusó de minusvalorar los disturbios que se están produciendo estos últimos días en Catalunya.

Pero, a la vez, Sánchez lanzó un mensaje claramente político. "Los independentistas tiene que reconocer ya que Catalunya no es un solo pueblo, donde no hay una parte menor, sino mayoritaria, que no quiere separarse de España". Y, citando expresamente a Torra le recordó que "tiene una mayoría parlamentaria, pero no tiene una mayoría social".

Finalmente, Sánchez comentó que el conflicto de Catalunya no había sido especialmente un tema de debate con sus colegas europeos, y dijo que sólo algunos le han preguntado por lo que estaba pasando y le han dado su respaldo.