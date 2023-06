Un consejero de RTVE denuncia a un colaborador por relacionar a Podemos con ETA

El consejero de administración de CRTVE Roberto Lakidain ha denunciado al tertuliano del programa Hablando Claro Luis Arroyo por relacionar a Podemos y ETA.

En concreto, Lakidain ha trasladado en un escrito a la presidenta en funciones del ente público, Elena Sánchez Caballero, una intervención del tertuliano tras la rueda de prensa de Ione Belarra sobre el acuerdo entre Podemos y Sumar.

"Es que, primero, parece, parece una declaración de ETA, casi, ¿no? Estoy hablando de la comparecencia. Pero digo, el tono, ¿sabes?, en la negociación. Oye, vamos a ver... no estoy diciendo que Podemos, ni por lo más remoto, sea ETA, no, no", señalaba Arroyo en el programa.

Para el consejero, las palabras de Belarra no han estado "en ningún momento" de la comparecencia "fuera del contexto expresado", que era el de actualizar el estado de las negociaciones entre formaciones.

Es por ello que Lakidain considera que RTVE debe "mejorar el pluralismo", algo que el consejero lo ha trasladado "con reiteración" a la dirección del ente público, y especialmente "en los periodos electorales", indica.

En aras de conseguirlo, el consejero ha solicitado que Luis Arroyo "finalice de manera inmediata sus colaboraciones con RTVE" y que el programa, en la emisión del próximo lunes, exprese "las necesarias disculpas ante Ione Belarra y Podemos", además de la propia audiencia.